Венецуела обжалва пред ООН разполагането на американски военноморски сили в Карибско море

Още по темата: Венецуела обвини САЩ в заплаха за мира и стабилността в Латинска Америка 20.08.2025 07:11

Венецуелската мисия призова Съединените щати да спазват Договора Тлателолко от 1968 г.

Венецуела се обърна към Генералния секретар на ООН във връзка с прехвърлянето на кораби на ВМС на САЩ в Карибско море и заплахата за мира в Латинска Америка. Това каза министърът на външните работи на Боливарската република Иван Хил Пинто в своя Telegram канал след среща с постоянния координатор на ООН във Венецуела Джанлука Рампола.

„Обърнахме се към генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да възстанови здравия разум и споделихме опасенията си относно разполагането на американски военни части и дори ядрени оръжия в Карибския басейн, което представлява заплаха за мира“, каза Пинто.

Според него на срещата с координатора на ООН е била обсъдена ескалацията на враждебните действия от страна на американската администрация в региона, „обявен за зона на мир от Общността на латиноамериканските и карибските държави през 2014 г.“.

„Рампола потвърди, че Венецуела „е територия, свободна от незаконни култури“, както е посочено в доклада на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNDOC) от 2025 г.”, каза още външният министър.

Постоянното представителство на Венецуела към ООН осъди решението на САЩ да прехвърлят атомната подводница USS Newport News и ракетния крайцер USS Lake Erie в Карибско море.

„Венецуела изисква незабавно прекратяване на разполагането на американски военни сили в Карибите, ясни и проверими гаранции, че Вашингтон няма да заплашва с употреба на ядрени оръжия в региона“, се казва в изявлението.

Венецуелската мисия призова Съединените щати да спазват Договора Тлателолко от 1968 г., който обявява Латинска Америка и Карибите за зона, свободна от ядрено оръжие. Беше подчертано, че прехвърлянето на ядрена подводница в Карибско море без посочване на оръжията на борда противоречи на разпоредбите на този договор.

На 19 август Reuters съобщи, позовавайки се на източници от Пентагона, че три разрушителя на ВМС на САЩ (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) са били изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела „за провеждане на операции за борба с наркокартелите“.