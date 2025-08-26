Съкровище от епохата на викингите разкрива търговия между Англия и ислямския свят

Анализът разкрива и доказателства за напреднали металообработващи умения на викингите

Сребърно съкровище от епохата на викингите, открито в Бедейл, Северен Йоркшир, предоставя нова информация за богатството и търговските връзки между Англия и ислямския свят, съобщава Heritage Daily.

Открито за първи път през 2012 г. от металдетектор в поле в Северен Йоркшир, съкровището (известно като съкровището от Бедейл) се състои от колиета, гривни, ръкохватка на меч, сребърни монети и 29 сребърни кюлчета.

Предишни проучвания датират съкровището от края на 9-ти до началото на 10-ти век, което го прави по-старо от съкровището от Куърдейл и съкровището от долината на Йорк.

Ново проучване, ръководено от д-р Джейн Кършоу, доцент по археология на епохата на викингите в Археологическия факултет на Оксфордския университет, разкрива, че голяма част от среброто в съкровището не произхожда от местни грабежи, а от далечни търговски мрежи, простиращи се дълбоко в ислямския свят.

Използвайки анализи на оловни изотопи и микроелементи, изследователите проследиха произхода на среброто. Докато по-голямата част произхожда от западноевропейски монети – вероятно англосаксонски и каролингски пари, получени чрез набези или откуп – значителна част идва от ислямски дирхами, сечени в региони, съответстващи на днешните Иран и Ирак.

Това сребро от Близкия изток достига Скандинавия по източните търговски пътища, известни като Austrvegr, преди да продължи към областите, заселени от викинги в Англия. Общо девет слитъка – почти една трета от съкровището – съвпадат със среброто от ислямския халифат.

Д-р Кършоу обяснява:

„Повечето от нас са склонни да мислят за викингите предимно като нападатели, които са ограбвали манастири и други богати места в търсене на богатство. Анализът на съкровището от Бедейл показва, че това е само част от картината.“

Анализът разкрива и доказателства за напреднали металообработващи умения на викингите. Част от среброто е било рафинирано с олово от местни източници, по-специално от Северните Пеннини. Една особено впечатляваща находка, голям усукан пръстен за врата, изглежда е била отлята в Северна Англия, като е използвана смес от източно и западно сребро, символизираща сливането на култури и икономики.

Това откритие се добавя към нарастващите доказателства, че богатството на викингите е произтичало от комбинация от военни и търговски стратегии. Макар че грабежите и извличането на данъци са останали ключови, те са били част от по-широка икономическа система, която е включвала внос, топене и претопяване на чуждестранно сребро в стандартизирани кюлчета за използване в търговията.

Съкровището от Бедейл подчертава дълбоката интеграция на Англия от епохата на викингите в евразийската икономическа мрежа. Той също така демонстрира силата на съвременните научни техники да хвърлят светлина върху сложността на ранната средновековна търговия и заселване.

Както отбелязва д-р Кършоу, представата за Бедейл като оживен възел в мрежа, свързваща Йоркшир с Багдад и отвъд него, оспорва опростения стереотип за „викинските нападатели“ и разкрива вместо това народ, дълбоко вкоренен в глобалната търговия преди повече от хиляда години.