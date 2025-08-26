Украйна нарече "позор и обида" участието на Уди Алън в Московския филмов фестивал

Остри реакции и критики след онлайн участието на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал отправи Украйна, съобщи ДПА.

"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи.

"Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.

Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя, 24 август.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, припомня още ДПА.

По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук.

"Винаги съм харесвал руското кино", признава откровено американският режисьор Уди Алън, смятан за един от най-гениалните в съвремието ни.

89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, пише още ДПА.