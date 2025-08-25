Тулси Габард замразява съюзниците от “Пет очи” за Украйна

Изключена е информацията от мирните преговори с Русия

Разузнавателният съюз на UK, Канада, Австралия и Нова Зеландия и САЩ е един от най-близките в света

Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард блокира най-близките съюзници на Америка в разузнаването да получават актуализации за мирните преговори между Русия и Украйна. Това е шокиращ ход, който преобръща десетилетия на тясно сътрудничество.

Това ефективно изключва от кръговрата партньорите на Америка от мрежата “Пет очи” - Обединеното кралство, Канада, Австралия и Нова Зеландия, зашеметявайки разузнавателната общност, която разчита на нея от края на Втората световна война.

В директива от 20 юли, подписана от Габард, за която съобщи CBS, на американската разузнавателна общност е дадена заповед да класифицира всички анализи и информация, свързани с мирните преговори между Русия и Украйна, като “NOFORN” или “без разпространение в чужбина”, което означава, че информацията не може да бъде споделяна с никоя друга държава или чуждестранни граждани.