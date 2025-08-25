US посланикът критикува Макрон за антисемитизма във Франция

Външно министерство: Това са “неприемливи твърдения”

В писмо до френския президент американският посланик Чарлс Къшнър критикува “липсата на достатъчни действия” от страна на френското правителство на фона на “нарастващия антисемитизъм” в страната.

Къшнър е сват на президента Доналд Тръмп - баща е на Джаред Къшнър, съпруг на дъщерята на президента Иванка. В писмото си посланикът на САЩ повтаря аргументите на Бенямин Нетаняху, който през последните седмици демонстрира необичайна злоба срещу Еманюел Макрон по темата за антисемитизма, тъй като не приема решението на френския президент да признае държавата Палестина през септември, по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, пише в. “Фигаро”.

“Във Франция не минава и ден, без да бъдат нападнати евреи по улиците, да бъдат осквернени синагоги и училища и да бъдат разбити предприятия, принадлежащи на евреи”, пише Къшнър. Според него “изявления, които очернят Израел, и жестове на признаване на палестинска държава насърчават екстремистите, подбуждат към насилие и застрашават еврейството във Франция”. Посланикът на САЩ във Франция е възмутен и от това, че “почти половината от младите французи казват, че никога не са чували за Холокоста” и призовава френския президент “да действа решително”.

В изявление френското Външно министерство заяви, че “категорично отхвърля” тези “неприемливи твърдения” и днес е повикало на разговори посланик Къшнър. “Увеличаването на антисемитските прояви във Франция от 7 октомври 2023 г. и е реалност, която ние осъждаме и по отношение на която френските власти проявяват пълна мобилизация”, уверява Министерството на външните работи. За френското правителство тези забележки на американски дипломат, на пост във Франция, нарушават Виенската конвенция от 1961 г., която урежда дипломатическите отношения и утвърждава “задължението за ненамеса във вътрешните работи на държавите”.