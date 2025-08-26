Мадуро обяви премахването на наркотрафика във Венецуела

Още по темата: Мадуро обяви мобилизация на Боливарската национална милиция 22.08.2025 07:11

Американското общество е най-големият потребител на наркотици в света

Венецуела е страна, свободна от незаконен трафик на наркотици, а колумбийските наркокартели се опитват да прекарат контрабандно само 5% от кокаина през територията на републиката. Това каза президентът на Венецуела Николас Мадуро в предаването „С Мадуро Плюс“ по телевизионния канал Venezolana de Televisión .

„Венецуела е чиста страна, свободна от трафик на наркотици, кока и производство на кокаин“, каза Мадуро.

Той подчерта, че страната успешно е противодействала на опитите за контрабанда на 5% от общия обем кокаин, произведен от колумбийските наркокартели, в Съединените щати през нейна територия и вече е конфискувала 52 тона наркотици тази година.

„Докато 80% от кокаина, предназначен за американския пазар, се доставя през Тихия океан, Вашингтон разполага военноморски сили в Карибите и „заплашва Венецуела, Латинска Америка и Карибите“, отбеляза той.

Мадуро подчерта, че „американското общество е най-големият потребител на наркотици в света“ и че усилията на САЩ за борба с трафика на наркотици са били неефективни.

Reuters, позовавайки се на източници в Пентагона, съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ ще бъдат изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции за борба с наркокартелите“.