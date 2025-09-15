Украински дронове са ударили военен химически завод в Русия

Украинските сили атакуваха водещо предприятие за военно-химическа промишленост в Пермския край, Русия. Според Министерството на отбраната на Украйна, на 13 септември украински ударни безпилотни летателни апарати са атакували химически обект, критично важен за руската отбранителна промишленост, пише Defense Express.

Ukrainian drones struck deep into Russia (1600 km), hitting a chemical plant that produces components for military explosives.



On 13 September, Ukrainian forces targeted Metafrax Chemicals in Gubakha, Perm Oblast—a facility that manufactures urea used in artillery shells and… pic.twitter.com/5wQUxsIHcT — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 14, 2025

По-конкретно, ударът е засегнал АД „Метафракс Кемикалс“ в Пермския край на Русия. Това е втората по големина компания в Русия, специализирана в производството на химикали чрез органичен синтез.

Съоръжението се намира на 1600 км от украинската граница. Според предварителна информация, ударът е повредил оборудването, използвано за производство на урея.

„Продуктите на компанията са основните компоненти за производството на взривни вещества: хексамин, метанол, пентрит и урея“, отбеляза източник от Министерството на отбраната на Украйна.

Операцията е проведена от Силите за безпилотни системи и Департамента за активни операции на Министерството на отбраната на Украйна.

По-рано Defense Express съобщи, че дронове на Службата за сигурност на САЩ (ССУ) са атакували най-големия руски нефтен терминал в Приморск.