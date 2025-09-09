САЩ се оттеглиха от меморандума с България и с още 21 държави за “борба с руската дезинформация“

САЩ са информирали страните в Европа, че се оттеглят от съвместните програми за борба с т.нар. дезинформация от страни като Русия, Китай и Иран, съобщи „Файненшъл Таймс“.

България е една от държавите от ЕС, подписали такъв меморандум. През септември 2023 г. тогавашният вицепремиер Мария Габриел се похвали, че при визитата си в САЩ е сключила меморандум за борба с дезинформацията с американското правителство.

Миналата седмица страните от ЕС получиха известие от Държавния департамент, че САЩ прекратяват меморандумите за разбирателство, които бяха подписани миналата година при администрацията на Байдън „за идентифициране и разкриване на злонамерена информация, разпространявана от чужди правителства, които искат да сеят хаос“.

Меморандумите бяха част от инициатива, ръководена от Глобалния център за ангажираност, агенция на Държавния департамент, която твърдеше, че се бори с „дезинформацията, разпространявана в чужбина от американски противници и терористични групи“.

Центърът беше затворен през декември, след като републиканците в Конгреса блокираха усилията за удължаване на мандата му. Функциите му бяха реорганизирани за кратко в офис в Държавния департамент, който след това беше закрит от администрацията на Тръмп през април. Прекратяването на меморандумите за разбирателство е последната стъпка за прекратяване на програмата.

Около 22 държави в Европа и Африка подписаха споразуменията със САЩ през миналата година, съобщи Джеймс Рубин, бивш директор на вече закрития център. Този ход идва в момент, когато администрацията на Тръмп сложи край на разузнавателния орган за противодействие на чуждестранното влияние, създаден след твърденията на предишната администрация в Белия дом за предполагаема руска намеса в американските избори.

В изявление директорът на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че основните функции на „излишния“ Център за чуждестранно злонамерено влияние (FMIC) ще бъдат прехвърлени на други органи.

„FMIC и неговите предшественици бяха използвани от предишната администрация, за да оправдаят потискането на свободата на словото и да цензурират политическата опозиция“, каза Габард.

Преди месец Тулси Габард публикува множество документи за координираните усилия на висши служители от администрацията на Обама да обвинят Тръмп в тайно споразумение с Русия. Тулси Габард заяви, че противно на някои твърдения, Москва „изглежда няма никакво предпочитание към единия кандидат пред другия“.

Според Габард офисът на директора на националното разузнаване е станал „хипер-фокусиран“ върху изборите, след като ЦРУ е подготвило „изфабрикуван“ доклад, в който се твърди, че руският президент Владимир Путин иска да помогне на Тръмп да спечели. С новите мерки за съкращаване на раздутия щат директорът на Националното разузнаване Тулси Габард изчисли, че ще спести на американските данъкоплатци над 700 милиона долара годишно.

Източник: Обективно