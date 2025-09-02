Глобалният Юг в подем: Пекин и Москва чертаят нов международен ред

Членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) трябва да си сътрудничат допълнително в областта на икономиката и сигурността, за да се отдалечат от водения от Запада световен ред, заяви китайският президент Си Дзинпин, пише Newsweek.

В обръщението си към членовете на Евразийския блок в понеделник Си Дзинпин представи изявление за намеренията си относно възхода на така наречения Глобален Юг.

„Трябва да се застъпваме за равноправна и подредена многополяризация на света“, каза той.

Стив Цанг, автор на предстоящата книга „ Глобалната стратегия на Китай под ръководството на Си Дзинпин“, заяви пред Newsweek , че коментарите на Си показват как той работи „за трансформирането на съществуващия международен ред в китайско-центричен“.

ШОС е евразийски блок, създаден през 2001 г., който се разшири, за да включи икономически гиганти като Индия, за да се превърне в противовес на западните страни от Г-7 (Групата на седемте).

Коментарите на Си Дзинпин за по-тясно икономическо и сигурно сътрудничество между членовете са в съответствие с визията на неговия съюзник, руския президент Владимир Путин , който многократно е призовавал за отдалечаване от водения от САЩ глобален ред.

Китай се опитва да се представи като миротворец на фона на търговските напрежения със Съединените щати, войната на Русия в Украйна и конфликта между Израел и Хамас.

Си Дзинпин се обърна към над 20 световни лидери по време на срещата на върха на ШОС, проведена в северния пристанищен град Тиендзин в Китай.

Той каза, че блокът е създал модел за нов тип международни отношения и трябва да се възползва от „мегамащабен пазар“, за да стимулира търговията и сътрудничеството в областта на енергетиката, науката и изкуствения интелект.

Китай е инвестирал 84 милиарда долара в други страни от ШОС и е подкрепил 10 000 студенти, които са се присъединили към програмата за професионално образование „Лубан“ в Пекин, каза Си, докато описваше как срещата на върха би могла да позволи още по-голямо икономическо развитие и сътрудничество.

Той също така обеща 2 милиарда юана (280 милиона долара) финансиране за държавите членки на ШОС тази година и призова за възможно най-скорошно създаване на Банка за развитие на ШОС.

Без да назовава САЩ, но в очевиден удар по световния ред, доминиран от Вашингтон и неговите съюзници, Си обеща да се противопостави на „хегемонизма“, „манталитета на Студената война“ и „практиките на тормоз“.

Сред лидерите, присъстващи на събитието, бяха индийският премиер Нарендра Моди, турският президент Реджеп Тайип Ердоган , руският президент Владимир Путин, беларуският президент Александър Лукашенко и иранският президент Масуд Пезешкиан.

Коментарите на Си идват в момент, когато президентът Доналд Тръмп води тарифна война срещу Китай и останалия свят, и повтарят речта на Путин на същата среща на върха, в която ШОС иска да формира „нова система“ за сигурност в Евразия, която би „заменила остарелите евроцентрични и евроатлантически модели“.

Цанг, директор на Китайския институт в Лондонския университет SOAS, заяви пред Newsweek , че Си Дзинпин работи за трансформиране на съществуващия международен ред в китайско-центричен по отношение на развитието, сигурността и цивилизацията.

Това се основава на аргумента на Си, че тъй като Глобалният Юг представлява явно мнозинство от държавите-членки на ООН и по-голямата част от световното население, е фундаментално недемократично да се позволи на малък елитарен демократичен Запад, воден от хегемонни САЩ, да определя международни правила и норми, каза Цанг.

Тъй като Китай е лидер на Глобалния Юг, Китай би могъл да трансформира това, за да отразява интересите и приоритетите на тези страни, добави той.

„Си набира популярност, защото Тръмп дискредитира САЩ и либералния международен ред и отблъсна техните съюзници и партньори“, каза Цанг.

На срещата на върха на ШОС китайският президент Си Дзинпин заяви: „Трябва да се застъпваме за равноправна и подредена многополяризация на света, приобщаваща икономическа глобализация и да насърчаваме изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление“, добавяйки „трябва да се възползваме от мегамащабния пазар“.

Руският президент Владимир Путин заяви на същата среща на върха, че ШОС „за разлика от евроцентричните и евроатлантическите модели, наистина ще отчита интересите на широк кръг държави, ще бъде наистина балансирана и няма да позволи на една държава да гарантира собствената си сигурност за сметка на други“.

Стив Цанг, директор на Китайския институт в Лондонския университет SOAS, заяви пред Newsweek: „Ако някой създаде вакуум, някой друг ще дойде и ще го запълни. Си има основателна причина да каже: „Благодаря Ви, президент Тръмп, вършите чудесна работа, за да направите Китай отново велик.“

В друго дипломатическо изявление за намеренията, в сряда ще се проведе мащабен военен парад, на който се очаква да присъстват Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун , както и около две дузини други лидери.