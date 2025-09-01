6 по Рихтер удари Афганистан, има над 600 жертви

Автор: Труд онлайн
Мощно земетресение удари Афганистан. Трусът е регистриран в неделя (31 август) в 22:17 ч. българско време. Той е бил с магнитуд 6 по скалата на Рихтер и на дълбочина от 10 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.
По данни на BBC News най-малко 600 души са загинали, а ранените са над 500.
Според Американската геоложка служба земетресението е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан.
Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ— Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025