6 по Рихтер удари Афганистан, има над 600 жертви

Автор: Труд онлайн
Свят

Мощно земетресение удари Афганистан. Трусът е регистриран в неделя (31 август) в 22:17 ч. българско време. Той е бил с магнитуд 6 по скалата на Рихтер и на дълбочина от 10 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

По данни на BBC News най-малко 600 души са загинали, а ранените са над 500.

Според Американската геоложка служба земетресението е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан.

 

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения