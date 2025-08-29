Световен дневен ред - септември 2025 (инфографика)

Най-важните събития в световен мащаб през септември включват 80-тото Общо събрание на ООН в Ню Йорк, където Обединеното кралство, Франция, Канада и шест други държави ще признаят палестинска държава, второто държавно посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания и парламентарните избори в Сирия - първите след отстраняването на бившия президент Башар Асад миналия декември. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще пътува на 22 септември до Ню Йорк, където на следващия ден, 23 септември, ще говори пред Общото събрание на ООН, съобщи вчера Белият дом. Тръмп ще направи допълнително изявление относно Русия и Украйна по-късно, се казва още в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Тази седмица германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му няма да се присъедини към инициативата на западните съюзници за признаване на палестинска държавност на следващата сесия на Общото събрание на ООН през септември. На съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни ръководителят на правителството в Берлин беше категоричен, че позицията на Германия е “ясна по отношение на евентуалното признаване на палестинската държава”. “Канада знае това”, допълни Мерц.