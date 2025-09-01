13-годишна не може да прелъсти учител без сигнали от негова страна

Преди дадена възраст хората не могат да взимат рационални решения. Независимо колко развито е тялото на едно 13-годишно момиче - то не може да бъде отговорно за действията и решенията си като човек с напълно развит мозък и емоционалност, както ни внушава адвокатът на учителя по физическо, с когото момичето имало сексуална връзка.

100% съм сигурна, че няма как момиче на такава крехка възраст да инициира каквато и да била връзка с 31-годишен мъж, без да е получила от него съответните сигнали.

Говори ни се, че заради социалните мрежи децата “порастват” по-рано.

Всъщност те просто отрано са облъчени с неща, които не би трябвало да виждат, и които заварват младите им глави неподготвени.

Често родителите връчват телефон/таблет и дотам - детето става жертва на алгоритмите. Социалните мрежи подканват за ранно съзряване, ранна имитация на съзрелите жени.

В някакъв смисъл мозъкът на човек не е и изцяло развит до 25-годишна възраст, а ни говорят, че едва 13-годишна си го е “търсила”.

Грозен цинизъм, роден в болно общество.

Впрочем, ранното съзряване неизбежно води и до ранно остаряване. Ранно съзрелите ми връстнички в множеството си вече са лелички, а някои бяха такива и на 19.

Невинността не е недостатък, а прекрасен дар, който всеки с времето изгубва.

Нека не бързаме да я отнемаме от децата.