Учителят, прелъстил 13-годишна ученичка в хостел, е бивш футболист на "Пирин"

Христо Кирев се казва учителят по физическо възпитание и спорт, който е прелъстил 13-годишна ученичка от София. Той е родом от Гоце Делчев, бил е играч на "Пирин", а впоследствие сменя още няколко отбора, показа проверка на "Труд news".

След като не се реализира като футболист става учител по физическо в столично училище, където вероятно и се запознава с непълнолетното момиче, което прелъстява в столичен хостел.

Кирев е арестуван при акция на служители от Първо районно полицейско управление в София, след като девойката сама решава да подаде сигнал в МВР. Малко по-късно Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение.

Твърди се, че преподавателят е имал дългосрочни интимни отношения със седмокласничката.

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.





