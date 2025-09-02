Лукашенко към Путин: Никой не може да замени Русия за Беларус

За Беларус никой не може да замести Русия. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко по време на срещата си с руския президент Владимир Путин в Пекин, съобщават руски медии.

"Радвам се да се срещна с вас и да обсъдим някои въпроси в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество. Но вие разбирате, че никой не може да замести Русия за нас. Затова е много важно, че се срещаме днес“, каза Лукашенко.

На свой ред Путин отбеляза, че Русия и Беларус са свързани с "много тесни междудържавни отношения“. Обемът на търговията между страните е над 50 милиарда долара и Русия има сравнимо сътрудничество само с няколко държави, добави той.

Руският президент е в Китай на четиридневно посещение от 31 август. Първо той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин и проведе редица срещи със световни лидери в кулоарите на срещата. На 2 септември в Залата на народа в Пекин се проведе среща между руския президент и председателя на КНР. На 3 септември Путин е поканен да пръсъства на военния парад в чест на 80-годишнината от победата над Япония и края на Втората световна война.

Лукашенко допълни още, че възнамерява да обсъди сътрудничеството в Шанхайската организация за сътрудничество с Путин.