Астероид с размерите на самолет се приближава към Земята, съобщава НАСА

НАСА проследява астероид с размерите на самолет, който ще прелети покрай Земята утре с около 28 600 мили в час, според Центъра за изследване на обекти около Земята (CNEOS) на космическата агенция, предаде Newsweek.

Космическата скала, известна като „2025 QD8“, е с диаметър приблизително 21 метра и се очаква да се доближи до нашата планета на 219 000 километра.

2025 QD8 не е единственият астероид в близост до Земята тази седмица. НАСА проследява и два астероида с размерите на къща – известни като „2025 QH16“ и „2025 RB“, с диаметър съответно около 12 метра и 15 метра – които прелетяха покрай нашата планета днес.

Според НАСА, друг космически камък с размерите на къща, с диаметър около 17 метра, също се приближава към Земята утре, заедно с астероид с диаметър 10,5 метра, който се очаква да достигне 800 000 километра от нашата планета.

Астероидите са малки, скалисти маси, останали от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Те се намират концентрирани в главния астероиден пояс, който се намира около Слънцето между орбитите на Марс и Юпитер.

Така наречените „обекти близо до Земята“ са онези астероиди, чиито орбити ги довеждат на 120 милиона мили от слънцето – и в метафоричния заден двор на Земята.

По-рано тази година, през февруари, данни от CNEOS показаха, че вероятността за удар на астероида, известен като „2024 YR4“, през 2032 г. е била 3,1 процента. Това е „най-високата вероятност за удар, регистрирана някога от НАСА за обект с такъв размер или по-голям“, заяви тогава националната космическа агенция.

След допълнителни проучвания, НАСА заключи през юни, че „обектът не представлява значителен риск от удар върху Земята през 2032 г. и след това“.

Оттогава изследователите успяха да установят с около 20 процента къде ще се намира астероидът на 22 декември 2032 г.

„В резултат на това вероятността астероидът да удари Луната леко се е увеличила от 3,8% на 4,3%, заяви НАСА, отбелязвайки, че „при малката вероятност астероидът да удари, той няма да промени орбитата на Луната“.

2024 YR4 вече е „твърде далеч, за да бъде наблюдаван с космически или наземни телескопи. НАСА очаква да направи допълнителни наблюдения, когато орбитата на астероида около Слънцето го върне в близост до Земята през 2028 г.“, заяви космическата агенция.

Но малка част от тях, известни като потенциално опасни астероиди (PHA), заслужават по-внимателно внимание. С размери над около 142 метра, PHA имат орбити, които ги приближават на разстояние от 7,4 милиона километра до орбитата на Земята около слънцето.

Въпреки броя на потенциално астронавтичните обекти (ПНА) в нашата слънчева система, е малко вероятно никой от тях да достигне Земята скоро.

„Обозначението „потенциално опасен“ просто означава, че в продължение на много векове и хилядолетия орбитата на астероида може да се развие в такава, която има шанс да удари Земята. Ние не оценяваме тези дългосрочни, многовековни възможности за удар“, каза преди това пред Newsweek Пол Чодас, мениджър на CNEOS.