САЩ са подготвили план за оказване на натиск върху Русия от Г-7

Съединените щати ще предложат на членовете на Г-7 да засилят санкциите и тарифния натиск върху Русия. По-специално се планира разработването на механизъм за конфискация на руски активи, съобщава Bloomberg.

Изданието е научило съдържанието на предложението на САЩ към партньорите им относно Русия. По-специално, САЩ ще предложат на своите партньори от Г-7 да създадат механизъм за конфискация на замразени руски суверенни активи и използването им за финансиране на отбраната на Украйна. По-голямата част от замразените активи на Москва на стойност приблизително 300 милиарда долара се намират в Европа.

Предложението на САЩ също така посочва необходимостта от налагане на вторични тарифи от 50% до 100% на Китай и Индия и ограничителни мерки върху вноса и износа, за да се намали потокът от руски енергийни ресурси и да се предотврати трансферът на технологии с двойно предназначение към Русия.

Прилагането на тези мерки се усложнява от факта, че редица страни от ЕС, включително Унгария, блокират по-строги санкции срещу енергийния сектор на Русия, а прилагането им ще изисква подкрепата на всички членове на съюза.

Според Bloomberg, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред европейски представители, че е готов да наложи нови мащабни тарифи срещу Китай и Индия, за да принуди Путин да седне на масата за преговори с Украйна, но само ако Европа предприеме подобни действия.

Освен това, предложението за Г-7 включва санкции срещу скритата флотилия от руски петролни танкери и мрежи, които осигуряват търговия, „Роснефт“, забрана за морско застраховане, както и ограничения за организации, които подкрепят руския отбранителен сектор, регионални руски банки и услуги за изкуствен интелект и финтех в специалните икономически зони на Русия.

Натиск върху Русия

Припомнете си, че точно днес, 12 септември, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Русия се изчерпва много бързо.

Според американския лидер, за да се окаже натиск върху Русия, могат да бъдат наложени санкции срещу руските банки и петролния сектор.

Тръмп направи това изявление, след като крайният му срок за Русия, който се отнасяше до среща между руския диктатор Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, изтече.