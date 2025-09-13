МВФ прогнозира, че финансовият дефицит на Украйна до 2027 г. ще бъде около 20 милиарда долара

Според МВФ, Украйна ще се нуждае от допълнителни 20 милиарда долара през следващите две години, съобщава Bloomberg. Служителите на фонда са установили сериозни несъответствия както в прогнозите на Киев, така и в собствените си изчисления.

Международният валутен фонд изчисли, че финансовите нужди на Украйна през следващите две години може да са с 20 милиарда долара по-високи от прогнозите на правителството в Киев, тъй като преговорите за нов пакет финансова помощ се готвят да започнат, тъй като настоящата програма е към своя край.

Несъответствията са възникнали по време на консултациите на служителите на МВФ относно външното финансиране за 2026-27 г. в Киев миналата седмица, каза човек, запознат с дискусиите. Разрешаването на несъответствията е ключово, преди фондът да разгледа искането на Украйна за нова програма за заеми.

Ако прогнозите на МВФ са верни, Киев вероятно ще трябва да привлича милиарди долари допълнителна подкрепа от западните съюзници всяка година, за да удържи фронта си срещу Русия. Тъй като конфликтът е вече в четвъртата си година и не се вижда край, нараства опасението, че страната може да не е в състояние да се справи с постоянно нарастващите военни разходи.

Въпреки че МВФ е третият по големина кредитор на Украйна, подкрепата му е придружена от строги условия. Киев все още очаква да набере до 37,5 милиарда долара за две години, докато МВФ оценява нуждата да е с 10 до 20 милиарда долара по-висока, каза един от преговарящите, пожелал анонимност.

Няма определени крайни срокове

Друг източник съобщи, че страните очакват да се споразумеят за окончателната сума още следващата седмица. След това правителството и фондът ще се обърнат към съюзниците на Украйна, за да обсъдят начини за набиране на допълнителни средства.

„МВФ работи с украинските власти, за да оцени нуждите от финансиране за края на 2025 г. и 2026 г.“, заяви говорителката на фонда Джули Козак на брифинг във Вашингтон. Тя каза, че дискусиите включват „подходящи прогнози за вероятната продължителност на военните действия“. Козак обаче не предостави конкретна времева рамка за това кога ще започнат преговорите за нова програма за финансиране.

По-голямата част от текущата програма на МВФ от 15,5 милиарда долара вече е изплатена. Програмата е предназначена да сложи край на конфликта през 2025 г. и е валидна до 2027 г. Украинският премиер Юлия Свириденко очаква фондът да одобри нов пакет до края на тази година.

Правителството е изправено пред трудна задача: военните разходи остават най-големият бюджетен перал, който не може да бъде съкратен в контекста на военни действия, но същевременно е изключително трудно да се предвиди бъдещето. Според източници, МВФ и украинските власти са изразили загриженост относно редица категории разходи, по-специално прегледа на плащанията към военните, сред които може да има много случаи на незаконно начисляване на увеличени суми.

Освен това Киев не иска да увеличава данъчната тежест върху умореното от конфликта население, въпреки препоръките на МВФ. Фондът от своя страна възнамерява да настоява за намаляване на сивата икономика в Киев, чийто обем, според кабинета на министрите, надхвърля 30% от БВП.