Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви мобилизация на Боливарската национална милиция във връзка със заплаха от САЩ, насочена към дестабилизиране на ситуацията в страната.

„Призовавам във военния щаб, на централните площади и в щабовете на 15 751 народни бази на интегрираната отбрана да се мобилизира Боливарската национална милиция на 23 и 24 август“, каза Мадуро в реч, излъчена от телевизионния канал Venezolana de Televisió. „Пред лицето на престъпната заплаха на американския империализъм, Венецуела ще триумфира отново“, каза още Мадуро. „Има империализъм със своите заплахи, викове и психологическа война; ето ни ние с нашата сила, мощ и право на мир“, добави Мадуро, подчертавайки, че гаранцията за успех ще бъде „единството на военните, народа и полицията“.

Венецуелският лидер посочи необходимостта от „защита на историческото право да изградим собствен икономически, политически, културен, социален и военен модел“ и правото на Латинска Америка „на независимост и суверенитет“.

Според Мадуро, Боливарската национална милиция има над 4,5 милиона бойци.

На 19 август Reuters, позовавайки се на източници в Пентагона, съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ скоро ще пристигнат в южната част на Карибите и ще бъдат разположени край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркокартели“.

Според The ​​New York Times, президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е подписал директива до Пентагона да започне използването на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели.