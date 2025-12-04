САЩ разполагат танкове Abrams близо до Русия: Бойни стрелби само на 800 км от Москва

Още по темата: От 31 танка Abrams Украйна е останала само с 4 20.07.2025 17:12

САЩ планират значително да намалят разполагането на персонал в региона

1-12-ти кавалерийски полк на американската армия разположи основни бойни танкове M1A2 Abrams за участие в многонационални учения с бойни стрелби в Литва, по време на които танковете демонстрираха възможностите за поражение на своите 120-милиметрови главни оръдия. Ученията, проведени на 2 декември, бяха фокусирани върху развиване на умения на ниво екипаж, подобряване на поразяването на цели и изграждане на оперативна съвместимост със съюзническите части, разположени по източния фланг на НАТО с Русия, пише Military Watch Magazine.

Учебният полигон Пабраде, където се проведоха ученията, продължава да претърпява значителни подобрения, като се очаква там да се провеждат все по-големи учения на НАТО. Ученията се проведоха по-малко от десет дни след като танкът M1A2 Abrams на американската армия проведе интензивно обучение в тренировъчния полигон Бемово Писке в съседна Полша в рамките на учението за разширяване на Предните сухопътни сили, за което танкове бяха доставени от различни места в Полша, за да участват.

Въпреки че Литва се е намирала отвъд третата линия на отбрана на Съветския съюз и Варшавския договор по време на Студената война, като неразделна част от СССР, разпадането на държавата и бързото поглъщане на Централна и Източна Европа в НАТО доведоха до нарастваща концентрация на сухопътни сили на НАТО в страната. Разполагането на тези сили е насочено предимно към Русия.

Тъй като Съединените щати планират значително да намалят разполагането на персонал в региона, първо от Румъния и вероятно скоро от България и Словакия, се очаква местните европейски държави значително да укрепят собственото си военно присъствие. Значителното планирано разширяване на възможностите на германските и полските сухопътни сили, включително чрез продажбата на танкове M1A2 Abrams на полската армия, е важно за улесняване на това.

На 22 май германската армия откри новата 45-та бронирана бригада, разположена във Вилнюс, Литва, която се очаква да осигури елитна предна механизирана бойна способност на бившата съветска територия, само на 150 километра от беларуската столица Минск и на по-малко от 800 километра от Москва. До края на 2026 г. се очаква новата бригада да достигне численост от 4800 души персонал, като гръбнакът на бойната ѝ мощ ще бъде формиран от 105-те основни бойни танка Leopard 2A8 на 203-ти танков батальон , бойните машини на пехотата Puma на 122-ри танково-гренадирски батальон и неизвестен брой 155-милиметрови самоходни артилерийски системи PzH 2000 под командването на 455-ти танков артилерийски батальон.