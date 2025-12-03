Археолози с революционно откритие за първоначалната гробница на прототипа на Дядо Коледа

Дядо Коледа е базиран на Свети Николай

Макар да е увековечен в коледните приказки, Крис Крингъл е бил реална личност, живяла през четвърти век. Дядо Коледа е базиран на Свети Николай, който е роден в Турция и е бил епископ в град, който днес се нарича Демре, според Jerusalem Post. Светецът е бил погребан в двора на църквата си, църквата „Свети Николай“, в град, който тогава е бил известен като Мира. Впоследствие обаче върху гроба му е построена нова църква по заповед на римския император Теодосий II, съобщава Express.

Но въпреки че гробът му определено се намира в Турция, това не е мястото, където понастоящем почиват останките му. За разлика от много други светци, костите на Свети Николай са запазени на едно място – втори „гроб“ в Бари, Италия – след древен грабеж. През 2022 г. археолози в Турция откриха мястото, където той е бил погребан, преди костите му да бъдат преместени. Разкопките позволиха на учените да открият оригиналния приземен етаж на църквата „Свети Николай“, където той е служил като епископ, пише Mirror.

Според председателя на Регионалния съвет за опазване на културното наследство в Анталия, проф. д-р Осман Еравар, е възможно някои останки или реликви все още да се намират там. Въпреки това, повишаването на нивото на морето е довело до потапянето на части от оригиналната църква, което затруднява усилията за откриване на следи от оригиналния Дядо Коледа в турските руини. През 11 век, когато Византийската империя управлявала Анадола, тя загубила територия в полза на нахлуващите селджукски турци. В същото време различията между католическата и гръцката православна църква се задълбочават, което води до загуба на контрол над гроба на Свети Николай от византийците, които са гръцки православни.

Това предизвика страхове сред християните, че ще загубят достъп до гроба. Затова през 1087 г. група католически италиански моряци от Бари решиха да откраднат останките на Свети Николай и да ги върнат в Бари. Това събитие е документирано в много исторически текстове и хроники, но беше възприето като кражба от турците и гръцките православни християни.

Останките на Свети Николай бяха поместени в църква, открита от папа Урбан II, известна като Базилика ди Сан Никола, където се намират и до днес. От падането на Римската империя насам са разказвани много истории за Свети Николай, включително как е повалил дърво, обладано от демон, успокоил буря и спасил момичета от проституция. Казват също, че е върнал трима души към живот и се е сбил на Първия Никейски събор.