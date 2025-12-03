Търсенето на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines ще бъде възобновено след повече от десетилетие

Британска компания за морска роботика ще ръководи дълбоководното проучване

Търсенето на останките от полет MH370 ще бъде възобновено повече от десетилетие след изчезването му по време на пътуване между Куала Лумпур и Пекин с 239 души на борда. Британско-американската компания Ocean Inifity ще проведе дълбоководно проучване от края на декември, обяви малайзийското правителство, цитирано от The Telegraph.

„Ocean Infinity потвърди пред правителството на Малайзия, че ще възобнови операциите по търсене на морското дъно за общо 55 дни, които ще се провеждат периодично“, се казва в изявлението. „Търсенето ще се проведе в целева зона, за която се счита, че има най-голяма вероятност да бъде открит самолетът, в съответствие с договора за услуги, сключен на 25 март 2025 г.“

MH370 изчезна от екраните на авиационните диспечери на 8 март 2014 г.,

по-малко от час след излитането, което предизвика едно от най-големите авиационни издирвания в историята.

Контрольорите на въздушното движение загубиха връзка с MH370 малко след като екипажът се свърза по радиото около 38 минути след излитането, докато летяха над Южнокитайско море. Полетът обаче продължи да бъде проследяван от военен радар, който показа, че преди да достигне Виетнам, самолетът е направил рязък завой на запад, за да лети обратно през Малайския полуостров. За последно е засечен над Андаманско море, на север от Индонезия и на запад от Тайланд.

През следващите години по крайбрежието на Африка и на островите в Индийския океан са изхвърлени отломки. Въпреки това, полетният рекордер никога не е бил намерен – и никой не е успял да установи какво се е случило с Боинг 777 или с 227-те пътници и 12-те членове на екипажа, които са се качили на борда в деня на изчезването му.

През март кабинетът на Малайзия одобри сделка „няма находка, няма такса“ с Ocean Infinity за претърсване на площ от 15 000 кв. км в южната част на Индийския океан, но планираното по това време проучване беше прекратено поради лошо време. Компанията ще получи 56 милиона лири само ако самолетът бъде намерен.

Предишното многонационално търсене, обхващащо 74 000 кв. км, беше прекратено през 2017 г., а отделна операция на Ocean Infinity с използване на автономни подводни превозни средства беше прекратена през май 2018 г. след три месеца.

Оттогава Ocean Infinity модернизира флота си, като разгърна роботизирани автономни подводни превозни средства и безпилотни надводни плавателни съдове, които използват сонар с висока разделителна способност и картографиране на морското дъно, подобрено с изкуствен интелект, за да откриват потенциални отломки в дълбоки и сложни терени.