Индия подписва сделка за два милиарда долара с Русия за подводница

Индия е разработила балистични ракети с ядрена способност

Индия ще плати около два милиарда долара за наемане на атомна подводница от Русия, като сключва сделката за доставката на кораба след около десетилетие преговори, съобщава Bloomberg.

Подводницата ще бъде по-голяма от двете, които вече са част от флота на военноморските сили, и се очаква да бъде доставена в рамките на две години, въпреки че сложността на проекта означава, че това може да стане по-късно.

Руският нает кораб ще бъде на разположение на индийските военноморски сили за 10 години и ще помогне на Индия да обучи моряци и да усъвършенства операциите с ядрени кораби, докато строи свои собствени кораби, при условие че не може да бъде използван във война.

Преговорите за наемане на атакуваща подводница от Русия бяха в застой

през годините поради преговорите за цената, казаха източниците, които пожелаха да останат анонимни, тъй като дискусиите са частни. Двете страни вече са се споразумели по сделката, като индийски официални лица посетиха руска корабостроителница през ноември, казаха те. Индия очаква да получи кораба в рамките на две години, въпреки че сложността на проекта означава, че това може да стане по-късно.

Путин ще пристигне в Индия в четвъртък за първото си посещение в страната откакто Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна. Той ще се срещне с премиера Нарендра Моди, за да подчертае връзките между двете страни в областта на отбраната и енергетиката.

Индия е разработила балистични ракети с ядрена способност, изстрелвани от подводници (SLBM), които на теория й дават т.нар. триада от атомни оръжия, които могат да бъдат доставяни от суша, море и въздух, се казва в доклад на Nuclear Threat Initiative.

Атомните кораби са значително по-добри от дизело-електрическите. Те обикновено са по-големи, могат да останат под вода много по-дълго и са по-тихи, което ги прави по-трудни за проследяване, особено когато патрулират в обширните райони на Индийския и Тихия океан. В момента Индия експлоатира 17 дизелови подводници, съобщи NTI.

Ядрените подводници на Индия, използвани за стратегическо възпиране, са произведени в страната и са проектирани да пренасят SLBM. Индия също така се готви да построи ядрени атакуващи подводници, предназначени да преследват и унищожават вражески подводници и надводни кораби.

Съгласно условията на договора за наем, руската атакуваща подводница не може да се използва във война. Тя ще помогне на Индия да обучи моряци и да усъвършенства операциите с ядрени кораби, докато строи свои собствени кораби, казват източниците.

Руският кораб под наем ще бъде на разположение на индийския флот за 10 години. Последният руски кораб, също под наем за 10 години, се върна през 2021 г., казаха източниците. Договорът за наема ще включва и поддръжка, казаха те.

Южна Корея също работи с САЩ за строителството на атомни подводници.

Индия продължава да поддържа дългогодишни връзки с Москва, като същевременно търси по-тесни връзки със САЩ. Тя е намалила зависимостта си от руски оръжия, като е закупила повече оръжия от САЩ и европейски страни.