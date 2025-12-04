Турски служител избяга във Великобритания след кражба на милиони в злато и сребро от съда

Общата стойност е приблизително 150 милиона турски лири

Служител на съда избяга в Обединеното кралство с 25 кг злато и 50 кг сребро, откраднати от съда в Истанбул, включително монети от османската епоха и епохата на Ататюрк, съобщава Euronews..

Ердал Т., който е работил в офиса за доказателства на съда в Бююкчекмедже, е изчезнал, след като не се е върнал от отпуск. Прокурорите са открили кражбата на 1 декември, когато сейфът е бил отворен и е бил празен.

Разследването установило, че Ердал Т. е избягал от Турция на 19 ноември заедно със съпругата си Есма Т. и децата си, като се е качил на полет от летище „Сабиха Гьокчен“ за Лондон в 8:22 ч. местно време.

Изчезналите вещи са принадлежали на различни криминални разследвания и съдебни дела. Прокурорите издадоха заповеди за арест на Ердал Т., съпругата му и друг заподозрян, Кемал Д., който е работил като служител с достъп до ключовете за сейфа.

Кемал Д. е бил арестуван в дома си, докато Ердал Т. и съпругата му остават бегълци в Обединеното кралство.

Турските медии съобщиха, че общата стойност е приблизително 150 милиона турски лири (3 милиона евро).