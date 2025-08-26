САЩ и Русия обсъдиха енергийни споразумения в преговорите за Украйна

Обсъдена е и перспективата Русия да закупи американско оборудване за проекти за втечнен природен газ

Съединените щати и Русия обсъдиха възможността за прилагане на няколко енергийни сделки на неотдавнашни преговори, проведени в контекста на уреждането на конфликта в Украйна, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

Според агенцията, различни проекти са били разглеждани като стимули за облекчаване на санкциите срещу Москва и смекчаване на позицията ѝ по украинския въпрос. Сред тях е завръщането на ExxonMobil към руския нефтен и газов проект Сахалин-1 .

Обсъдена е и перспективата Русия да закупи американско оборудване за проекти за втечнен природен газ, включително Arctic LNG 2, които са под санкции.

Американски и руски правителствени служители обсъдиха няколко енергийни сделки в рамките на преговорите този месец, които имаха за цел да постигнат мир в Украйна, според пет източника, запознати с преговорите.

Тези сделки бяха предложени като стимули, за да се насърчи Кремъл да се съгласи на мир в Украйна и Вашингтон да облекчи санкциите срещу Русия, казаха те.

Русия е отрязана от повечето международни инвестиции в енергийния си сектор и от сключването на големи сделки поради санкциите, наложени след инвазията в Украйна, започнала през февруари 2022 г.

Те също така повдигнаха въпроса за възможността Русия да закупи американско оборудване за своите проекти за втечнен природен газ, като Arctic LNG 2, който е под западни санкции, казаха четири източника.

Никой от източниците не може да бъде назован, тъй като те не са упълномощени да говорят публично за преговорите.

Друга идея беше САЩ да закупят от Русия атомни ледоразбивачи, съобщи Ройтерс на 15 август.

Преговорите се проведоха по време на посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва по-рано този месец, когато той се срещна с руския президент Владимир Путин и неговия пратеник по инвестициите Кирил Дмитриев, казаха три от източниците. Те бяха обсъдени и в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, казаха двама от източниците.

Тези сделки са били обсъдени накратко и на срещата на върха в Аляска на 15 август, съобщи един от източниците.

„Белият дом наистина искаше да излезе с голяма новина след срещата на върха в Аляска, като обяви голяма инвестиционна сделка“, каза един от източниците. „Така Тръмп чувства, че е постигнал нещо.“

Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да работят с руски и украински официални лица за двустранна среща, за да спрат убийствата и да сложат край на войната, каза представител на Белия дом в отговор на въпроси за сделките. Не е в национален интерес да се продължават публичните преговори по тези въпроси, каза представителят.

Тръмп заплаши да наложи повече санкции на Русия, ако мирните преговори не отбележат напредък, и да наложи строги тарифи на Индия, която е основен купувач на руски петрол. Тези мерки биха затруднили Русия да поддържа същото ниво на износ на петрол.

Политическият стил на Тръмп, основан на сключването на сделки, беше демонстриран и по-рано в преговорите с Украйна, когато по-рано тази година същите служители проучваха начини за САЩ да възстановят доставките на руски газ за Европа. Тези планове бяха блокирани от Брюксел, който представи предложения за пълно преустановяване на вноса на руски газ до 2027 г.

Последните дискусии се преместиха към двустранни споразумения между САЩ и Русия, като се отклониха от Европейския съюз, който като блок е непоколебим в подкрепата си за Украйна.

В същия ден, в който се проведе срещата на върха в Аляска, Путин подписа указ, който може да позволи на чуждестранни инвеститори, включително Exxon Mobil, да си възвърнат дялове в проекта „Сахалин-1“. Условието е чуждестранните акционери да предприемат действия в подкрепа на отмяната на западните санкции срещу Русия.

Exxon напусна бизнеса си в Русия през 2022 г. след нахлуването в Украйна, понасяйки загуба от 4,6 млрд. долара. 30-процентовият му дял в проекта „Сахалин-1“ в Далечния Изток на Русия беше конфискуван от Кремъл същата година.

САЩ наложиха няколко вълни от санкции върху руския проект Arctic LNG 2, започвайки през 2022 г. и прекъсвайки достъпа до кораби от леден клас, които са необходими за работа в този регион през по-голямата част от годината.

Проектът е мажоритарно притежание на Novatek, която започна да работи с лобисти във Вашингтон миналата година, за да се опита да възстанови отношенията и да отмени санкциите.

Заводът Arctic LNG 2 възобнови преработката на природен газ през април, макар и с ниска производителност, съобщи Ройтерс. Пет товари са били натоварени от проекта тази година на танкери, които са под санкции. Производствена линия беше затворена по-рано поради трудностите при износа, причинени от санкциите.

Този проект трябваше да има три линии за преработка на втечнен природен газ. Третата е в етап на планиране, като се очаква технологията да бъде доставена от Китай.

Вашингтон се опитва да подтикне Русия да купува американска технология, а не китайска, като част от по-широка стратегия за отчуждаване на Китай и отслабване на отношенията между Пекин и Москва, каза един от източниците.

Китай и Русия обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство дни преди Путин да изпрати войски в Украйна. Си се е срещал с Путин над 40 пъти през последната десетилетие, а Путин през последните месеци описа Китай като съюзник.