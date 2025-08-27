Картина, открадната от нацистите преди 80 години, е открита в Аржентина

Гудстикер е загинал в корабокрушение

Италианска картина, открадната от нацистите от еврейски търговец на изкуство в Амстердам, е забелязана на уебсайта на агенция за недвижими имоти, продаваща къща в Аржентина, повече от 80 години след като е била открадната, съобщава Би Би Си.

На снимка се вижда „Портрет на дама“ от Джузепе Гисланди, висящ над диван в имот близо до Буенос Айрес, който някога е принадлежал на висш нацистки функционер, преместил се в Южна Америка след Втората световна война.

Картината, която фигурира в база данни за изгубени произведения на изкуството от времето на войната, е била открита, когато къщата е била пусната за продажба от дъщерята на функционера, съобщава холандският вестник AD.

Картината е една от стотиците, откраднати от арт дилъра Жак Гудстикер, който е помагал на други евреи да избягат по време на войната.

Гудстикер е загинал в корабокрушение, докато бягал от Холандия, и е погребан в Англия.

Над 1100 произведения от колекцията на Гудстикер са били изкупени при принудителна продажба от висши нацисти след смъртта му, включително от райхсмаршал Херман Гьоринг.

След войната някои от произведенията са били възстановени в Германия и изложени в Амстердамския музей Rijkmuseum като част от холандската национална колекция. Единствената оцеляла наследница на Гудстикер, снаха му Марей фон Сахер, е получила 202 произведения през 2006 г., съобщава AD.

Но една картина, портрет на контеса Колеони от къснобароковия портретист Джузепе Гисланди, е останала изчезнала досега.

Разследването на AD разкри документи от времето на войната, които сочат, че картината е била в притежание на Фридрих Кадгиен, офицер от СС и старши финансов съветник на Гьоринг, който през 1945 г. е избягал в Швейцария, а след това се е преместил в Бразилия и Аржентина, където е станал успешен бизнесмен.

Кадгиен, описан от американските разпитващи като „змия от най-нисшата порода“, е починал през 1979 г. В американски файл, видян от AD, се казва също, че бележките за Кадгиен включват реда „Изглежда, че притежава значителни активи, все още може да ни бъде полезен“.

Вестникът съобщава, че в продължение на няколко години е правил опити да разговаря с двете дъщери на покойния нацист в Буенос Айрес за баща им и изчезналите произведения на изкуството, но без успех.

Но репортерите имали късмет, когато една от дъщерите на Кадгиен пуснала къщата, която някога била собственост на баща й, за продажба чрез агенция за недвижими имоти, специализирана в скъпи имоти в Аржентина.

„Няма причина да се смята, че това може да е копие“, казват Анелис Кул и Пери Шриер от Агенцията за културно наследство на Нидерландия (RCE), които прегледали изображенията за AD.

Друго откраднато произведение на изкуството – натюрморт с цветя от холандския художник от 17 век Абрахам Миньон – също беше забелязано в социалните медии на една от сестрите, съобщава AD.

Всички опити да се говори с сестрите, откакто снимката беше забелязана, са се провалили, според AD, като една от тях е казала на вестника: „Не знам каква информация искате от мен и не знам за коя картина говорите.“

Адвокатите на наследниците на Гудстикер заявиха, че ще положат всички усилия, за да си върнат картината.

„Семейството ми има за цел да върне всички произведения на изкуството, откраднати от колекцията на Жак, и да възстанови неговото наследство“, каза фон Сахер.