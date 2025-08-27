Фоторепортерка напусна Ройтерс заради “предателство на журналистите” в Газа

Канадската фоторепортерка Валери Зинк обяви, че напуска след осем години работа Ройтерс, критикувайки позицията на агенцията относно Газа като “предателство на журналистите” след последното убийство на 5 журналисти при израелска атака по болница “Насър” в Газа. Общият брой на убитите журналисти в палестинския анклав достигна 245.

“В този момент за мен е невъзможно да поддържам връзка с Ройтерс, предвид ролята им в оправдаването и улесняването на систематичното убийство на 245 журналисти в Газа”, написа Зинк в социалните мрежи X и фейсбук.

Снимките на Зинк като репортер на Ройтерс са публикувани от много издания, включително The New York Times, Al Jazeera и други по целия свят.

Говорейки за убийството на още шест журналисти, включително оператора на Ройтерс Хосам Ал-Масри, при нападението на Израел срещу болница “Насер” в Газа в понеделник, Зинк подчерта: “Това беше така нареченият двоен удар, при който Израел бомбардира цивилна цел като училище или болница, изчаква да пристигнат медици, спасителни екипи и журналисти и след това нанася нов удар.”

Зинк е категорична, че западните медии са пряко виновни за създаването на условията за тези събития, цитирайки Джереми Скахил, според когото големите медии - от “Ню Йорк Таймс” до “Ройтерс” - са служили като “конвейер за израелска пропаганда”, дезинфекцирайки военни престъпления, дехуманизирайки жертвите и изоставяйки както колегите си, така и ангажимента им към истинска и етична журналистика.