Тръмп: Ще има много тежки последици, ако няма мирно споразумение с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел много добър разговор с европейските си колеги и Володимир Зеленски.

"Бих го оценил с десятка, знаете, много, много приятелски", допълни Тръмп по време на брифинг в Центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

"Познавам лидерите, защото бях на срещата на НАТО. Както знаете, взех от 2% до 5%, 2%, които не бяха платени, 5%, които са платени, което са трилиони долари отбранителен капацитет", похвали се Тръмп.

Той потвърди, че след като се срещне с Путин, веднага ще се обади на Зеленски, а след това и на останалите европейски лидери.

"Има много голяма вероятност да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото първата е, за да разбера къде сме и какво правим", обясни Тръмп. „Втората среща, ако първата мине добре, ще имаме бърза втора. Бих искал да я проведем почти веднага. Ще имаме бърза втора среща между президента Путин и президента Зеленски и мен, ако те желаят да ме поканят там. Това ще бъде среща, на която може би нещата ще се получат, но някои големи неща могат да се постигнат на първата среща. Ще бъде много важна среща, но тя подготвя масата за втората среща."

Той обаче отбеляза, че ако не е получил отговорите, които иска, втора среща няма да има.

На въпрос дали Русия ще понесе последствия, ако не се придвижи към мирно споразумение за Украйна, Тръмп отговари: „Да, ще понесат.“

А на въпрос какво точно ще доведе до ответните мерки, той каза: „Ще има, не е нужно да казвам, ще има много тежки последици.“

Тръмп бе попитан дали е уверен, че може да накара Путин да спре да атакува цивилни в Украйна.

„Ами, ще ви кажа какво. Водих този разговор с него. Водих много добри разговори с него. После се прибирам вкъщи и виждам, че ракета е ударила дом за възрастни хора или ракета е ударила жилищна сграда и хора лежат мъртви на улицата", отговори той. "Така че предполагам, че отговорът на това е „не“, защото съм водил този разговор.“