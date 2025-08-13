Ванс: Като администрация ще си поставим за цел да донесем мир отново в Европа

Говорейки пред американски войници във военна база в Англия, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че е разговарял накратко с Доналд Тръмп след разговорите им с европейските лидери.

Ванс разкри, че Тръмп му е казал: „Като администрация ще си поставим за цел да донесем мир отново в Европа“.

Вицепрезидентът обаче отбеляза, че е невъзможно да се донесе мир, освен ако „лошите също не се притесняват, че разполагаме с адски добри военновъздушни сили и армия, които да подкрепят мира за начало“.

Той благодари на войските във военновъздушната база Феърфорд и казва, че те правят възможно администрацията на САЩ да направи това.