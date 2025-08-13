Тръмп: Процентът на убийствата във Вашингтон е по-висок от този в Богота или Мексико Сити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили критиките си към ситуацията със сигурността във Вашингтон, твърдейки, че американската столица има по-висок процент на убийства от някои латиноамерикански столици като Богота, Мексико Сити и Лима, съобщава CNN.

По време на пресконференция в понеделник Тръмп обяви, че ще постави Столичното полицейско управление „под пряк федерален контрол“ и ще разположи 800 войници от Националната гвардия в опит да „върнат града“.

„Процентът на убийствата във Вашингтон днес е по-висок от този в Богота, Колумбия; Мексико Сити или някои от местата, за които чувате, че са най-лошите места на Земята. Той е много по-висок“, каза Тръмп.

Тръмп заяви, че решението за „освобождаване“ на Вашингтон е част от по-широка инициатива за „връщане на контрола“ върху градовете, които според него са застрашени от насилие.

„Всичко е двойно или тройно, така че искате да живеете на такива места? Не мисля“, каза Тръмп, визирайки факта, че Вашингтон превъзхожда латиноамерикански градове като Бразилия, Панама и Сан Хосе по процент на убийства.

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър нарече решението на Тръмп да постави полицейското управление на столицата под федерален контрол и да разположи Националната гвардия „тревожно и безпрецедентно“. Макар да заяви, че не е изцяло изненадана, тя предупреди на пресконференция, че няма да „минимизира накърняването на автономията“ на града.