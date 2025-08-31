Белият дом: Безизходицата във войната в Украйна не се дължи нито на Тръмп, нито на Путин, а на европейците, които притискат Зеленски

Висши служители на Белия дом смятат, че някои европейски лидери, макар публично да изразяват подкрепа за усилията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, стоят зад кулисите, опитвайки се да обърнат „напредъка“, постигнат след срещата на върха в Аляска, според разкриващ доклад на Axios.

Американската страна е поискала от Министерството на финансите да изготви списък с възможни санкции, които европейците биха могли да наложат на Русия. Те включват пълно спиране на покупките на руски петрол и природен газ, както и тарифи на ЕС за Индия и Китай, подобни на вече приетите от САЩ срещу Ню Делхи.

Две седмици след срещата Тръмп-Путин, Вашингтон изразява нарастващо неудобство, вярвайки, че безизходицата не се дължи нито на Тръмп, нито на руския президент, а на европейските правителства, които, както твърдят американски служители, „притискат Зеленски да заеме непреклонна позиция по отношение на нереалистични отстъпки“.

„Европейците не могат да удължават войната и да създават неразумни очаквания, очаквайки Америка да плати цената“, каза висш служител пред Axios. Други служители обвиниха големи европейски държави, че не поемат справедливия си дял от риска, като същевременно изглеждаха по-позитивни относно позицията на Лондон и Париж.

На заседание на кабинета във вторник Тръмп изглеждаше раздразнен: „Всички се преструват. Всичко това са глупости.“

В същото време непрекъснатите руски въздушни удари по Киев и украинските удари по руски рафинерии показват, че мирът остава далеч.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви в четвъртък: „Може би и двете страни на войната не са готови да я прекратят. Президентът иска тя да приключи, но и двамата лидери трябва да искат тя да приключи.“

Според Axios, Тръмп сериозно обмисля да се дистанцира от инициативата, докато една от двете страни не покаже повече гъвкавост.

„Ще седнем и ще наблюдаваме. Нека се борят известно време и ще видим“, каза висш служител.

Европейски служител, участващ в преговорите, изрази изненада от обвиненията, заявявайки, че „няма разлика между това, което се казва на Тръмп, и това, което се обсъжда зад кулисите“ и че вече работят по нов пакет от санкции срещу Русия.

В петък пратеникът на Тръмп, Стив Уиткоф, се срещна в Ню Йорк с началника на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак.

Те обсъдиха възможността за среща между Зеленски и Путин и Йермак покани Витков в Киев, но без съществен напредък.