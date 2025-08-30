Шефът на американските тайни служби разкри агент на ЦРУ, работещ под прикритие в Русия

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Тулси Габард, директор на националното разузнаване, е лишила 37 служители на ЦРУ от достъп до класифицирана информация. Един от тях, чието име беше разкрито в резултат на решението, е работил под прикритие в Русия, пише Newsweek.

В резултат на „разсекретяването“ някои от тях се оказаха разкрити при изпълнението на задачите.

Един от тях работеше под прикритие в Русия.

„Габард не е знаела, че един от тези служители работи под прикритие“, съобщава Wall Street Journal, цитиран от Militaryni.

Освен това тя разкри името на агента, което се счита за престъпление според американското законодателство.

ЦРУ заяви, че разкриването на самоличността на служителя може да застраши тайната система на агенцията, а също така да повлияе на отношенията ѝ с чуждестранни правителства.

Отмъщението на Тръмп на агенти, подкрепили руската намеса в президентските избори

От офиса на Габард обясниха, че повечето от хората в списъка са участвали в оценката на руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., които Доналд Тръмп първо спечели, или са подписали писмо, призоваващо за неговия импийчмънт през 2019 г.

„Директорът на Националното разузнаване Габард е разпоредил отнемане на разрешенията за достъп до класифицирана информация, за да се гарантира, че лица, злоупотребили с доверие чрез политизиране, манипулация или изтичане на информация, вече нямат достъп до подобни действия“, заяви говорител на нейния офис.

Габард обясни, че е действала по указания на Тръмп.

Преди това беше обявено, че генерал Джефри Круз, ръководител на Дирекция „Разузнаване“ на Пентагона, е бил уволнен.

Неговата агенция преди това беше скептична относно възможните последици от американските атаки срещу иранските ядрени съоръжения.