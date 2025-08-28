Тръмп не е изненадан от руската атака срещу Киев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е недоволен, но не и изненадан от ударите на Русия срещу украинската столица Киев, заяви Белият дом в четвъртък, като същевременно призова „и двете страни“ да прекратят войната, започната от нахлуването на Москва.

„Той не беше щастлив от тази новина, но и не беше изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време“, каза на брифинг говорителката Каролайн Ливит. „Русия започна тази атака срещу Киев, а по подобен начин Украйна нанесе удар по руските петролни рафинерии“, каза още тя. Тръмп може да направи допълнителни коментари по въпроса по-късно, добави говорителката.

Най-малко 19 души бяха убити, когато руски ракети и дронове пробиха жилищни блокове при една от най-големите атаки на войната. Мисията на Европейския съюз и културна сграда на британското правителство също бяха ударени. Тръмп обеща да прекрати войната в Украйна в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, но оттогава призна, че това е по-трудно, отколкото е очаквал.

Срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска по-рано този месец не успя да доведе до пробив. Ливит каза, че Тръмп е работил „по-усилено от всеки друг“ за мир, но повтори по-ранни коментари на Тръмп, които също се стремяха да обвинят Украйна, която беше нападната от Русия през февруари 2022 г. „Може би и двете страни на тази война не са готови сами да я прекратят“, каза Ливит. „Президентът иска тя да приключи, но лидерите на тези две страни... трябва да искат също“.

Специалният пратеник на Тръмп за Украйна, Кийт Келог, по-рано предупреди, че руските удари срещу „невинни цивилни“ биха могли да подкопаят мирните усилия на президента. „Тези ужасяващи атаки заплашват мира, към който @POTUS се стреми“, каза Кийт Келог в предаването X.