62% от американците подкрепят санкциите срещу търговските съюзници на Русия

Подкрепата за стратегията на Доналд Тръмп е по-голяма сред републиканците, но я споделя и болшинството от избирателите на демократите

Повечето американци подкрепят опитите на администрацията за санкциониране на търговските партньори на Русия, като начин за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната си с Украйна, според проучване на Reuters/IPSOS.

Данните показват, че 62% от анкетираните подкрепят санкционния натиск върху партньорите на Русия - стратегия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп частично възприе и заплашва да разшири, като включи и Китай.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., предизвиквайки най-големия конфликт в Европа след Втората световна война. Според анализатори, над 1 милион души са били убити или ранени от двете страни, включително хиляди, предимно украински, цивилни, припомня изданието.

През последните седмици Тръмп предприе интензивна дипломация, срещна се с руския президент Владимир Путин в Аляска, но засега не успява да спре конфликта.

Президентът на САЩ вече наложи вторични санкции, под формата на 25% допълнителна митническа ставка (половината от общата ставка от 50%), срещу Индия за това, че продължава да купува руски петрол – основният източник на финансиране на войната на Кремъл срещу Украйна, в опит да сложи край на боевете. Той заплаши да наложи високи мита и на Китай, най-големият купувач на руски петрол, Турция, ОАЕ и други страни, които търгуват с Русия, за да засили натиска върху Москва да се съгласи на прекратяване на огъня.

Около 76% от републиканците, подкрепящи Доналд Тръмп, в анкетата на Ройтерс/Ипсос са заявили, че подкрепят санкциите срещу руските търговски партньори като начин за спиране на войната, както и скромното мнозинство от 58% - от демократите.