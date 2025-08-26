Тръмп за Ким Чен Ун: Надявам се да се срещнем още тази година

По време на среща в Овалния кабинет с новия президент на Южна Корея И Дже-мьонг, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази година.

„Прекарвам много свободно време с него, говорейки за неща, за които вероятно не би трябвало да говорим. И, знаете ли, просто се разбирам много добре с него. Мисля, че той има страна с голям потенциал, огромен потенциал“, добави Тръмп.

Спомняйки си за влизането му в Северна Корея през демилитаризираната зона (DMZ) с Южна Корея през 2019 г., Тръмп каза, че тогава „всички били полудели“, но той се чувствал в безопасност.

„Чувствах се в безопасност, защото имам страхотни отношения с Ким Чен Ун. Надявам се да останат такива, мисля, че ще останат“, каза той пред репортери.

Президентът на Южна Корея И насърчи Тръмп да продължи да помага за корейските мирни усилия и дори предложи идеята за кула Тръмп в Северна Корея.

Преди срещата си с Лий, Тръмп се обърна към социалните медии в понеделник и заплаши да не прави бизнес със Сеул заради „чистка или революция“, която според него се случва в страната.

Всяко напрежение между двамата обаче бързо изчезна, след като Лий засипа американския президент с похвали. Южнокорейският лидер похвали декора на Овалния кабинет, казвайки, че изглежда много „ярък и красив“ и „символизира бъдещето и просперитета на Америка“.

Сърдечната демонстрация показа как световните лидери си водят бележки от предишни срещи между Тръмп и държавни глави, които са избрали предимно пътя на похвали и хваления, а не на конфронтация, докато търсят благоприятни търговски условия и продължаваща военна помощ от Вашингтон.

На въпроса дали би обмислил намаляване на броя на американските войски в Южна Корея, Тръмп избегна въпроса, но каза, че би искал да отмени договора за наем със САЩ, според който Южна Корея покрива голяма военна база.

Военновъздушната база Осан е съвместна база на ВВС на САЩ и Южна Корея на западния бряг на Южна Корея.

„Бих искал да видя дали можем да се отървем от договора за наем и да получим собствеността върху земята, където имаме огромна военна база“, каза Тръмп.