Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ

Пощенски служби от цяла Европа, Азия и Тихоокеанския регион спират доставките на пакети до САЩ, в очакване в петък, 29 август, да влязат в сила нови правила, информира БТА.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви миналия месец, че от 29 август отменя изключението, известно като "de minimis" за безмитен внос на международни пратки на стойност под 800 долара, което позволява и вносът да става с минимални бюрократични процедури. По-рано се предвиждаше изключението да остане в сила до 1 юли 2027 г. като част от данъчен законопроект. За всеки пакет вече ще се плащат мита между 80 и 200 долара. От новите правила не са засегнати все пак писмата и малките пакети със стойност до 100 долара, декларирани като "подаръци".

По данни на американските митници по тази клауза през 2024 г. са били изпратени общо 1,36 милиарда пакета, съдържащи стоки на стойност 64,6 млрд. долара.

Държавните пощенски служби и частните оператори от Германия до Сингапур заявиха, че ще преустановят услугите си, тъй като американските власти все още не са предоставили достатъчно информация за това, как ще се събират митата, информира "Файненшъл таймс".

В указания, издадени на 15 август, Агенцията за митници и гранична охрана на САЩ заяви, че след края на изключението митата за пратките ще се основават на тарифата, определена на страната на произход.

Британската "Роял мейл" (Royal Mail) планира да спре доставките до САЩ във вторник, 26 август, за да даде време на пратките да пристигнат, преди да влязат в сила новите правила. Стоките с произход от Обединеното кралство на стойност над 100 долара, включително подаръци за приятели и роднини, ще бъдат обложени с 10 процента мито, се посочва в съобщението.

Рамковото споразумение, договорено между САЩ и Европейския съюз по търговските въпроси миналия месец, определя 15 процента мито за по-голямата част от продуктите, изпращани от ЕС. Сега пакетните пратки на стойност под 800 долара също ще подлежат на мито.

Пощенските служби в Германия, Дания, Швеция и Италия обявиха, че спират доставките на повечето пратки за САЩ. Франция и Австрия ще последват примера им утре, 25 август, посочва Асошиейтед прес.

Испанската "Кореос" (Correos) оправда временното спиране на услугите като превантивна мярка "за защита интересите на клиентите", за да бъдат избегнати забавяния и проблеми в процеса на доставка.

"Български пощи" също предупредиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки.