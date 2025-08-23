Докато се връщаха от екскурзия до Ниагарския водопад: Петима туристи загинаха в ужасяваща катастрофа в САЩ

Петима души загинаха, след като туристически автобус катастрофира на магистралата New York State Thruway в западен Ню Йорк, според полицията на щата Ню Йорк.
Полицията съобщи, че групата се е връщала от Ниагарския водопад на границата между САЩ и Канада към Ню Йорк, когато свидетели са видели превозното средство да губи контрол и да се обръща. Повечето от жертвите са туристи от Индия, Китай и Филипините, според полицията.
Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул заяви, че местните власти „работят за спасяване и оказване на помощ на всички замесени“.
Линейки и медицински хеликоптери са изпратени на мястото на катастрофата, близо до град Пембрук, на 48 км източно от град Бъфало.
Полицията съобщи по-рано, че сред загиналите има дете, но сега заяви, че това не е така.
52-мата души в автобуса по време на катастрофата са били на възраст между една и 74 години, потвърди полицията.
Някои от жертвите са били изхвърлени от превозното средство при катастрофата, съобщи полицията, като се смята, че повечето не са носили предпазни колани.
Други са останали заклещени в останките в продължение на няколко часа.
Преводачи и преводачески устройства бяха докарани на мястото на инцидента и в болниците, за да съдействат за разследването.
Андре Рей, командир на полицейския отряд на щата Ню Йорк, заяви на пресконференция: „Причината за сблъсъка все още се разследва. Въпреки това, механична повреда, както и увреждане на шофьора, са изключени към този момент.
„Шофьорът е оказал съдействие и разследването все още е в ход. Към този момент не са повдигнати обвинения."
Катастрофата е станала на около 40 мили от Ниагарския водопад, основна туристическа дестинация на границата между САЩ и Канада.
Автобусът се е движил на изток и е загубил контрол, отклонявайки се в разделителната лента и след това в канавка, според полицията.
По време на катастрофата на борда е имало няколко деца, съобщава полицията.
24-ма възрастни пациенти са били приети в местна болница и лекарите казват, че се очаква те да се възстановят напълно. Други болници в района също са приели пациенти, а оцелелите под 16 години са били откарани в детска болница.
Един свидетел каза пред The Buffalo News, че е видял автобус, легнал настрани, и предмети, разпръснати по пътното платно след катастрофата.
„Имаше стъкла по целия път и неща на хора по целия път“, каза Пауъл Стивънс, който е минал покрай мястото на катастрофата. „Всички прозорци бяха счупени. Всички изглеждаха в съзнание и добре, но аз видях сцената само за около 15 секунди.“
ConnectLife, организация, която предоставя кръв на болници в региона, отправи спешен апел за кръводаряване.
„Нашата общност е изправена пред криза“, каза говорителката Сара Дийна. „Това е един от онези моменти, в които вашите действия могат директно да спасят животи."
Червеният кръст откри център за събиране на семейства, за да свърже деца и родители, които са били транспортирани до различни болници.
Властите молят шофьори със записи от видеорегистратори на катастрофата да се явят, за да помогнат в разследването им.