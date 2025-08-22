Тръмп към Орбан за украинската атака срещу нефтопровода „Дружба“: Много съм ядосан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на унгарския премиер Виктор Орбан, че е много ядосан от ударите на Украйна по нефтопровода „Дружба“. Това се доказва от съобщение, изпратено от Вашингтон до Будапеща и публикувано от политическия съветник и съименник на унгарския премиер Балаш Орбан.

„Виктор, не ми харесва това, което чух. Много съм ядосан от това“, написал Тръмп на ръка в отговор на писмо от Орбан за атаките на украинските въоръжени сили срещу инфраструктурата на нефтопровода, който доставя суровини от Русия за Унгария и Словакия.

Балаш Орбан публикува фотокопие на този документ, изпратен от Белия дом до кабинета на унгарския премиер, във Facebook.

По-рано днес външните министри на Унгария и Словакия призоваваха Европейската комисия да принуди Украйна да спре атаките срещу нефтопровода „Дружба“, след като тръбата отново бе атакувана от Украйна.