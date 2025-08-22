Американски изтребител експлодира на летище в Малайзия (ВИДЕО)

Американски изтребител McDonnell Douglas F/A-18 Hornet експлодира при опит за излитане на летище в Малайзия, съобщава порталът Star, позовавайки се на изявление на Кралските малайзийски военновъздушни сили.

Истребитель США F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в аэропорту в Малайзии. pic.twitter.com/kZgbFa2b5Q — Intoleranter💙 (@koelnnemez) August 21, 2025

Според портала инцидентът е станал в четвъртък на летище Султан Ахмад Шах в Куантан, Паханг. Както съобщава Star, позовавайки се на видео, разпространено в социалните мрежи, изтребителят е експлодирал при опит за излитане. Отбелязва се, че Кралските малайзийски военновъздушни сили са потвърдили инцидента.

"Бихме искали да ви информираме за инцидент с изтребител F/A-18 Hornet, който се е случил на 21 август на летище Султан Ахмад Шах в Куантан. Предприемаме действия“, цитира порталът BBC.

Малайзийската държавна агенция Bernama добавя, позовавайки се на началника на полицията на щата Паханг Датук Сери Яхан Отман, че и двамата пилоти на изтребителя са оцелели.