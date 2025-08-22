Доналд Тръмп уволни един от най-високопоставените анализатори на ЦРУ по въпросите на Русия

Националната разузнавателна служба на САЩ уволни старши анализатор на ЦРУ, който е подготвил доклад за руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г. Това изостря конфронтацията между Белия дом и американското разузнаване. Това съобщава The Economist.

Според изданието, служителят на ЦРУ е работил в американското разузнаване повече от 20 години. През 2016 г., като водещ служител за Русия и Евразия, тя е ръководила подготовката на доклад за руската намеса в президентските избори в полза на Доналд Тръмп.

В рамките на няколко години тя се завръща в агенцията като старши мениджър, отговаряйки за операциите и аналитичната работа на ЦРУ, свързани с Русия и бившия Съветски съюз.

На 19 август 2025 г. обаче директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард отмени разрешението за достъп до класифицирана информация на служителя, както и на 36 други настоящи и бивши служители, поради обвинения в „предателство на клетвата пред Конституцията“.

Изданието отбелязва, че администрацията на Тръмп е използвала контрола за достъп до информация преди това като политически лост срещу пенсионирани служители. Вместо това въпросният служител на ЦРУ, заедно с Шелби Пиърсън и Вин Нгуен, които също са участвали в доклада от 2016 г., са сред най-високопоставените служители от разузнаването, уволнени по време на президентството на Тръмп.

Според The Economist, тези стъпки показват ескалация на конфронтацията между президентската администрация и американското разузнаване.

Край на кариерата

Изданието отбелязва, че отстраняването на служител на ЦРУ, който е ръководил стотици анализатори и друг персонал, е предизвикало тревога сред много настоящи и бивши служители на разузнаването.

Бившият служител на ЦРУ Лари Пфайфър, чието разрешение за достъп до класифицирана информация беше отнето на 20 януари тази година, заяви, че загубата на разрешението му за достъп до класифицирана информация е „край на кариерата му“.

„Дори чистачите имат разрешения. Много служители също разчитат на разрешения след пенсиониране, за да работят като консултанти. Смята се, че уволненият служител на ЦРУ е близо до пенсионна възраст“, отбеляза той.

Друг източник на изданието отбеляза, че едно е да кажеш истината на властите в абстрактен смисъл, а „съвсем друго е, когато кариерата и семейното ти благополучие са на дневен ред“.

„Кой иска да работи върху нещо противоречиво или да поема аналитични рискове?“, отбеляза източникът.

Изданието припомня, че ЦРУ има дълга история в предоставянето на неприятни новини на американските президенти. Аналитичните различия между държавния глава по време на войната във Виетнам през 60-те години на миналия век и войната в Ирак през 2000-те години доведоха до множество конфликти между централния офис на агенцията в Лангли и Белия дом.

Но настоящото ниво на отмъщение, пише The Economist, е безпрецедентно. „Трудно е да се надцени въздействието върху морала. Всички са уплашени и се оглеждат през рамо, питайки се: аз ли съм следващият?“, каза бивш колега на служител на ЦРУ.

Много от 37-те длъжностни лица, попаднали под ограниченията, наложени от Габард, преди това и доста дълго време са имали само косвено отношение към Русия.

Вин Нгуен беше главен специалист по данни в Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA), националната агенция за радиоелектронно разузнаване. Седмици преди решението за санкциите срещу Габард, вътрешни хора казаха пред The Economist, че той е „най-умният човек по въпросите на изкуствения интелект във федералното правителство“.

Директорът на NSA, генерал Тим Га, и неговият главен юрисконсулт, Ейприл Дос, бяха уволнени съответно през април и юли.

Други лица бяха включени в списъка, очевидно само заради критиките им към Тръмп по време на първия му мандат.

Тези стъпки са част от по-широка кампания за дискредитиране на длъжностни лица и документи, критикуващи дейността на Тръмп.