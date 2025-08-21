Отказа ли се Илон Мъск да създаде нова партия в САЩ?

Още по темата: Илон Мъск е замразил плановете за създаване на партия 20.08.2025 14:21

Твърди се, че Илон Мъск преосмисля плановете си за създаване на нова политическа партия поради страх от антагонизиране на републиканските лидери.

Милиардерът обяви намерението си да сформира „Американска партия“ миналия месец, след като напусна поста си на съветник в Белия дом и влезе в словесна война с президента Тръмп относно неговия законопроект „Един голям красив“.

Ентусиазмът му по отношение на идеята обаче е охладнял, като той лично е заявил, че иска да се съсредоточи върху управлението на компаниите си Tesla и SpaceX, според The ​​Wall Street Journal.

Източници съобщиха на вестника, че Мъск е признал, че нова партия би навредила на отношенията с висши републиканци, включително и с вицепрезидента Джей Ди Ванс. Мъск обмисля да подкрепи Ванс, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г., добавиха те.

Мъск отрече твърденията в публикация в X, казвайки, че нищо, което Journal е съобщил, „никога не трябва да се смята за истина“.

Милиардерът беше най-големият дарител на изборите през 2024 г., давайки близо 300 милиона долара на Тръмп и кандидатите на републиканците.

Той беше старши съветник на Тръмп, ръководейки Министерството на ефективността на правителството, в продължение на четири месеца, преди да напусне поста си в края на май. Двамата проведоха приятелска пресконференция в последния ден на Мъск, обещавайки да продължат съвместната си работа.

В рамките на няколко дни отношенията им се изостриха, след като Мъск осмиваше водещия пакет на Тръмп от данъчни облекчения и финансиране за гранична сигурност, наричайки го „отвратителна мерзост“. Той също така обеща да „уволни всички политици“, които са гласували за законопроекта.

На 5 юли Мъск обяви намерението си да създаде нова партия, позовавайки се на резултатите от анкета, която беше публикувал в X. „С коефициент 2 към 1, ако искате нова политическа партия, ще я имате“, написа той. „Що се отнася до фалита на страната ни с разхищение и корупция, ние живеем в еднопартийна система, а не в демокрация. Днес Американската партия е сформирана, за да ви върне свободата.“

Тръмп, който публично беше спокоен относно електоралните си перспективи, отговори с публикация в Truth Social. „Тъжно ми е да гледам как Илон Мъск напълно „излиза от релси“, като по същество се превръща в ЖЕЛЕЗНА КАРАНТИНА през последните пет седмици. Той дори иска да създаде трета политическа партия, въпреки факта, че такива партии никога не са успявали в Съединените щати“, написа той.

Мъск каза, че партията ще се „фокусира лазерно“ върху малък брой места на междинните избори през ноември следващата година. Той предположи, че това може да са две или три места в Сената и осем до десет района в Камарата на представителите, добавяйки: „Като се имат предвид изключително тънките законодателни маржове, това би било достатъчно, за да послужи като решаващ вот по спорни закони, гарантирайки, че те служат на истинската воля на народа.“

В края на юли сътрудниците на Мъск са отменили разговор с група, специализирана в кампании на трети страни, съобщи Journal, но планът на Американската партия все още не е официално отменен.

Ванс призна, че Мъск е имал „сложни отношения“ с Белия дом в интервю на 9 август, казвайки пред The ​​Gateway Pundit: „Не знам дали би отговорил на обаждането ми в момента... Шегувам се. Сигурен съм, че би отговорил на обаждането ми, но честно казано, драмата около него и Белия дом през последните няколко месеца - надеждата ми е, че просто ще се охлади малко.

„Ако си патриот, не се опитваш да забиеш нож в гърба на президента, не се опитваш да предадеш движението.“

В интервю за Fox News във вторник вечерта, Ванс каза, че не е водил разговори с Мъск за подкрепата на милиардера в президентската му надпревара.

„Никога не съм говорил с Илон Мъск или, честно казано, с друг донор за 2028 г.“, каза той. „Мисля, че би било огромна грешка Илон да продължи с трета партия и моят аргумент към него е, независимо дали ви харесва или не, сега сте възприемани от крайната левица като на страната на американската десница.

„Вие вярвате в закона и реда. Вярвате в затворените граници, вярвате в икономическия растеж и просперитет... Идеята, че Илон някога ще се върне към това да бъде нещо като среда, където демократите и републиканците го харесват - това просто няма да се случи. Ако не харесва нещата, които Републиканската партия прави, моят съвет към Илон би бил да се опита да поправи Републиканската партия... Изразете тези разногласия отвътре, а не отвън.“