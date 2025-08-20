САЩ може да осигурят въздушна подкрепа за мирното споразумение в Украйна

Още по темата: Екипи от САЩ и ЕС са започнали разработването на гаранции за сигурност за Украйна 19.08.2025 16:46

Президентът Доналд Тръмп изключи разполагането на американски войски в Украйна, но остави вратата отворена за друго военно участие на САЩ. В интервю за предаването „Fox & Friends“ на Fox News той предположи, че Вашингтон може да предостави въздушна подкрепа на Украйна, като част от споразумение за прекратяване на войната, информира Ройтерс.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух“, заяви Тръмп.

Той не даде повече подробности. По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".