Илон Мъск е замразил плановете за създаване на партия

Сближил се е с Джей Ди Ванс и обмисля да подкрепи негова бъдеща кандидатура

Милиардерът Илон Мъск тихомълком спира плановете за създаване на нова политическа партия, казвайки на съюзниците си, че иска да се съсредоточи върху компаниите си, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с темата.

Мъск, без да коментира допълнително публикацията, заяви в X: „Нищо, което @WSJ казва, не бива да се смята за истина“.

Най-богатият човек в света, представи „Американската партия“ през юли след публичен спор с президента Доналд Тръмп относно законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Сега той се опитва да поддържа връзки с вицепрезидента Джей Ди Ванс, който е смятан за потенциален лидер на движението MAGA (Make America Great Again) след Тръмп. Според публикацията милиардерът е бил във връзка с Ванс през последните седмици и е казал на помощниците си, че ще навреди на отношенията им, ако продължи с партията.

Сътрудници на Мъск дори са казали на хора, близки до Ванс, че милиардерът обмисля да използва част от финансовите си ресурси, за да го подкрепи, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г., се посочва в публикацията.

Главният изпълнителен директор на Tesla похарчи близо 300 милиона долара през 2024 г., за да помогне на предизборната кампания на Доналд Тръмп и други републиканци. Той упражняваше огромно влияние през първите няколко седмици от мандата на новата администрация като ръководител на новосъздаденото министерство на ефективността DOGE.

Според WSJ, екипът на Мъск е отменил среща, насрочена за края на юли, с група, специализирана в организирането на политически кампании, е казал източник, пряко запознат с въпроса. Даденото обяснение е било, че Илон Мъск иска да се съсредоточи върху управлението на бизнеса си.