Доналд Тръмп изпрати военни кораби край бреговете на Венецуела

САЩ разполагат флотилия военни кораби близо край бреговете на Венецуела за борба с наркокартелите. Тя ще пристигне през следващите 36 часа, съобщи Ройтерс.

Три ракетни разрушителя - USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson, 4000 моряци и морски пехотинци, разузнавателен самолет P-8 и ударна подводница се насочват към района, са съобщили два източника, запознати със ситуацията.

Президентът Доналд Тръмп възнамерява да използва военните за борба с латиноамериканските наркокартели, които са определени като глобални терористични организации. Флотът ще действа в международни води и небе, ще провежда разузнаване и ако се наложи ще извършва прецизни удари.

Администрацията на САЩ смята, че венецуелският президент Николас Мадуро помага на наркокартелите да доставят кокаин и фентанил на американците. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди отбеляза, че той използва „чуждестранни терористични организации, за да внася смъртоносни наркотици в страната".

Миналия месец администрацията на Тръмп обяви санкции срещу близки и правителството на Мадуро. Държавният департамент е готов да плати до 50 милиона долара за информация, която ще помогне за арестуването на венецуалския лидер.

Вашингтон също не признава двете му изборни победи.

Самият Мадуро остро разкритикува „подновяването на екстравагантните, странни и нелепи заплахи“ от Съединените щати и заяви, че ще започне да мобилизира милиция от селяни и работници, съобщи "Ал Джазира".

„Тази седмица ще стартирам специален план, който ще осигури прикритие за повече от 4,5 милиона милиции в цялата страна. Те са обучени, активирани и въоръжени“, каза президентът по държавната телевизия.

Венецуелската милиция е създадена от бившия президент Уго Чавес и официално се твърди, че има около пет милиона членове, въпреки че анализатори предполагат, че реалната цифра е по-ниска. Общото население на страната е около 30 милиона.