Тръмп: Всички са много щастливи от възможността за мир в Русия и Украйна

Доналд Тръмп заяви в социалните медии, че се подготвят бъдещи срещи между Володимир Зеленски и Владимир Путин, а по-късно и тристранни срещи между двамата и Тръмп.

Президентът на САЩ публикува в платформата си Truth Social, че срещата във Вашингтон е „много добра, ранна стъпка във война, която продължава почти четири години“.

Той каза, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф „координират действията си с Русия и Украйна“.

Ето какво написа Тръмп"

Всички са много щастливи от възможността за МИР за Русия/Украйна. В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах с приготовленията за среща, на място, което ще бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски. След тази среща ще имаме тристранна среща, която ще бъде двамата президенти плюс мен.

Путин преди това се е съпротивлявал на лична среща със Зеленски. Но според АФП този път руският президент се е съгласил.