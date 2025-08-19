Стана ясно какви подаръци са си разменили Зеленски и Тръмп в Белия дом

Киев е предложил сделка на президента на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп са си разменили подаръци по време на срещата си в Белия дом на 18 август, става ясно от съобщение на уебсайта на украинския държавен глава.

В него се отбелязва, че Зеленски е подарил на Тръмп стик за голф, който му е бил даден от младши сержант Константин Картавцев от Въоръжените сили на Украйна. Войникът е загубил крака си през първите месеци на руската инвазия, докато е спасявал своите другари, а след това голфът е станал част от неговата рехабилитация и му е помогнал да възстанови физическото и емоционалното си равновесие, информира УНИАН.

В доклада се казва, че държавният глава е показал на американския лидер видеоклип, в който Картавцев моли Тръмп да помогне на Украйна да прекрати войната със справедлив и траен мир.

На свой ред президентът на САЩ прие подаръка и записа видеоклип, в който благодари на украинския войник за стика за хокей, а също така връчи на Зеленски символични ключове от Белия дом, се посочва в публикацията.

Във Вашингтон Володимир Зеленски е предложил споразумение за закупуване на американско оръжие на стойност 100 милиарда долара с европейски средства, според пише Financial Times. В замяна Съединените щати, след като сключат мирно споразумение с Русия, да предоставят гаранции за сигурност. Изданието посочва, че в документа не се уточнява за какви оръжия става въпрос. Освен това, Киев предлага споразумение за производство на дронове на стойност 50 милиарда долара, в което ще участват украински компании.

В статията се посочва, че Киев е отхвърлил предложението на руския диктатор Владимир Путин, че ако Украйна изтегли войските си от Донецка област, Русия е готова да замрази фронтовата линия в Херсонска област и Запорожие.

Изданието сподели, че в документа Киев оправдава отказа си да размени територии с Русия, като казва, че тогава страната-агресор би могла да създаде „плацдарм за по-нататъшното и бързо настъпление на руските сили в посока Днепър“. Допълва се, че това решение би позволило на руския президент да „постигне целите на агресията с други средства“.