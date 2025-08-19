Рубио: Вече не даваме оръжия на Украйна, те си ги купуват от нас

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че вчерашните срещи във Вашингтон са първият път от три години война, когато „изглежда има известно движение“.

Наричайки го „голям момент“, Рубио каза пред Fox News, че ключовите дискусии между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски, европейските лидери и ръководителя на НАТО „напредват“, но ще отнемат повече време.

Когато беше разпитан за гаранциите за сигурност - един от ключовите резултати от деня, в които Тръмп обеща, че САЩ ще участват - Рубио каза, че Америка работи със своите съюзници, за да разбере как точно ще изглеждат те.

„Работим по това в момента“, каза той.

„Украинците ни казаха, че най-силната гаранция за сигурност, която могат да измислят, с бъдещето си, е да имат силна армия, която да се движи напред, и това е другата динамика, която се промени.

„Вече не даваме оръжия на Украйна. Вече не даваме пари на Украйна. Сега им продаваме оръжия, а европейските страни плащат за това чрез НАТО. Те използват НАТО, за да купуват оръжия и да ги прехвърлят в Украйна. Това е друга голяма промяна в сравнение с начина, по който към тази война се подхождаше само преди – например, точно по време на администрацията на Байдън.“

Той също така каза, че сделката за минерали, която Украйна подписа през февруари и включва нов фонд за инвестиране в украински минерали, редкоземни материали и други ценни природни ресурси, е класифицирана като гаранция за сигурност.