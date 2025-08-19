„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Санга е изправена пред максимална присъда от 20 години затвор

„Кралица на кетамина“, обвинена в продажбата на наркотиците, които са причинили смъртта на Матю Пери, се призна за виновна, съобщава The Times.

42-годишната Джасвин Санга е ръководила обширна наркотична мрежа, която обслужвала богати и известни личности от дома си в Северен Холивуд, според прокуратурата.

През август 2024 г. тя е отрекла да е продала кетамин на Пери преди смъртта му от свръхдоза на 28 октомври 2023 г.

Сега Министерството на правосъдието обяви, че Санга, която има двойно гражданство - САЩ и Великобритания, че се е съгласила да се признае за виновна по едно обвинение за поддържане на помещение, свързано с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежки телесни повреди.

Санга беше една от петте лица, обвинени за смъртта на Пери, който беше намерен в безсъзнание в басейна на дома си в Пасифик Палисейдс в събота следобед. Медицинският експерт по-късно определи, че причината за смъртта е острата реакция на кетамин, мощен анестетик, който може да се употребява за развлечение.

Кенет Ивамаса, 60-годишният личен асистент на Пери, беше обвинен, както и посредникът Ерик Флеминг и двама лекари, Салвадор Пласенсия и Марк Чавес. И четиримата признаха ролята си в снабдяването с кетамин на Пери, който се бореше с наркотичната зависимост от десетилетия.

В споразумението си за признаване на вина Санга признава също, че е продала четири ампули кетамин на Коди Маклаури през август 2019 г. Маклаури е починал няколко часа по-късно от свръхдоза наркотици.

Процесът срещу Санга трябваше да започне в Лос Анджелис следващия месец. Очаква се тя да се признае официално за виновна в следващите седмици, а изслушването за определяне на присъдата може да отнеме месеци.

Санга е изправена пред максимална присъда от 20 години затвор за притежание на наркотици в помещения, до десет години затвор за всеки случай на разпространение на кетамин и до 15 години затвор за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежки телесни повреди.

Чавес трябва да бъде осъден през септември. Ивамаса и Флеминг трябва да бъдат осъдени през ноември, а Пласенсия – през декември.

Пери беше обичан от милиони фенове по целия свят за ролята си на Чандлър Бинг в „Приятели“, изключително популярния ситком, излъчван в продължение на десетилетие.