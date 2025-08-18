Наздраве за световния мир: Журналистът, попитал Зеленски защо не носи костюм в Белия дом, получи водка от руските си колеги в Аляска (ВИДЕО)

Американски и руски журналисти бяха видени да споделят момент на другарство в Аляска, където отразяваха срещата между президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин.

Брайън Глен, главен кореспондент на Real America’s Voice в Белия дом и партньор на републиканския законодател Марджъри Тейлър Грийн, сподели видео от взаимодействието си с руската преса.

Глен е журналистът, който попита президента на Украйна Володимир Зеленски защо не носи костюм в Белия дом и го обвини, че не уважава най-високата американска институция. Той сподели видео за подаръка, който е получил от руските медии.

Вдигайки бутилка водка, Глен разказа и някои предистории. „Намерих изгубен фотоапарат, принадлежащ на един от репортерите в руските медии, и той беше толкова благодарен, че ми даде подарък!“

Марджъри Тейлър Грийн, републикански депутат от Джорджия и партньорка на Глен, сподели видеото, коментирайки „Американските медии и руските медии правят мир и са добри в това! Да, това е светът, в който искам да живея.“

„Страхотна работа, Брайън!!!“, добави тя.

Във видеото руската делегация подканва Глен да отпие от водката, но тъй като е на работа, той отказва. Все пак журналистите си дават наздраве, а американецът добави в публикацията си:

"Наздраве за световния мир!"