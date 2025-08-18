Наздраве за световния мир: Журналистът, попитал Зеленски защо не носи костюм в Белия дом, получи водка от руските си колеги в Аляска (ВИДЕО)

Американски и руски журналисти бяха видени да споделят момент на другарство в Аляска, където отразяваха срещата между президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин.
Брайън Глен, главен кореспондент на Real America’s Voice в Белия дом и партньор на републиканския законодател Марджъри Тейлър Грийн, сподели видео от взаимодействието си с руската преса.
Глен е журналистът, който попита президента на Украйна Володимир Зеленски защо не носи костюм в Белия дом и го обвини, че не уважава най-високата американска институция. Той сподели видео за подаръка, който е получил от руските медии.
Вдигайки бутилка водка, Глен разказа и някои предистории. „Намерих изгубен фотоапарат, принадлежащ на един от репортерите в руските медии, и той беше толкова благодарен, че ми даде подарък!“
Марджъри Тейлър Грийн, републикански депутат от Джорджия и партньорка на Глен, сподели видеото, коментирайки „Американските медии и руските медии правят мир и са добри в това! Да, това е светът, в който искам да живея.“
„Страхотна работа, Брайън!!!“, добави тя.
Във видеото руската делегация подканва Глен да отпие от водката, но тъй като е на работа, той отказва. Все пак журналистите си дават наздраве, а американецът добави в публикацията си:
"Наздраве за световния мир!"
Look what the Russian media gave me! 🚨— Brian Glenn (@brianglenntv) August 16, 2025
Backstory:
I found a lost camera belonging to one of the reporters in the Russian media and he was so thankful he gave me this!
Here’s to bridging world peace! 🇺🇸 🇷🇺🇺🇦
🎬 FULL VIDEO on Sunday in America at 7pm ET. @RealAmVoice 🦅 pic.twitter.com/K4ByHalEgY