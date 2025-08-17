Ето какво пише в писмото на Мелания Тръмп до Путин (Документ)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп изпрати писмо до руския президент Владимир Путин, а президентът Тръмп го предаде лично на руския лидер по време на срещата им в Анкъридж, Аляска. Веднага след като получи писмото, Путин го прочете пред очите на американската и руската делегации.

Първоначално, служители на Белия дом потвърдиха за писмото, но не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.

По-късно обаче Fox News Digital, публикуваха документа. В него Мелания повдига въпроса за тежкото положение на децата в Украйна и Русия и апелира Владимир Путин да поеме отговорност за това.

Първата дама посочва, че „в днешния свят някои деца са принудени да се смеят тихо, недокоснати от тъмнината около тях – тихо неподчинение на силите, които потенциално могат да претендират за бъдещето им“.

„Г-н Путин, Вие можете сами да възстановите мелодичния им смях“, пише тя. „Защитавайки невинността на тези деца, Вие ще направите повече от това да служите само на Русия – Вие ще служите на самото човечество.“

„Така смела идея надхвърля всички човешки разделения и Вие, г-н Путин, сте годен да осъществите тази визия с едно щрихиране на перото днес“, заявява Мелания Тръмп. „Време е.“

Украинските власти реагираха, след като се разбра за писмото и изразиха благодарност към съпругата на Доналд Тръмп.

"Началникът на канцеларията на президента на Украйна – Андрий Ермак, изрази признателност към Мелания Тръмп заради нейната дълбока загриженост за съдбата на украинските деца, отвлечени от Украйна в Русия", предаде Укринформ.

Инициативата „Върнете децата обратно в Украйна“, която се бори за връщане на отвлечените украински деца, също изказа благодарност. “Изразяваме дълбока признателност към първата дама на САЩ за това, че тя е толкова силно загрижена за съдбата на украинските деца. Всяка дума на подкрепа ги доближава до техните семейства, до техните населени места и до техните домове“, се казва в изявление на организацията.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс. Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид. Москва казва, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

„Уважаеми президент Путин,

Всяко дете споделя едни и същи тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селската провинция на дадена нация или във великолепен градски център. Те мечтаят за любов, възможности и безопасност.

Като родители, наш дълг е да подхранваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, отговорността да издържаме децата си се простира отвъд комфорта на малцина. Несъмнено трябва да се стремим да нарисуваме свят, изпълнен с достойнство, за всички - така че всяка душа да се събуди за мир и така че самото бъдеще да бъде напълно защитено.

Една проста, но дълбока концепция, г-н Путин, както съм сигурен, че ще се съгласите, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота - невинност, която стои над географията, правителството и идеологията.

И все пак в днешния свят някои деца са принудени да носят тих смях, недокоснат от тъмнината около тях - тихо неподчинение срещу силите, които могат да претендират за бъдещето им. Г-н Путин, вие можете сами да възстановите мелодичния им смях.

Защитавайки невинността на тези деца, вие ще направите повече от това да служите само на Русия - вие ще служите на самото човечество.. Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения и Вие, г-н Путин, сте годен да осъществите тази визия с един щрих на перото днес.

Време е.“