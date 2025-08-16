Защо бомбардировачът B-2, който прелетя над Путин и Тръмп в Аляска, изпрати силно послание за мощ към руското ръководство

На 15 август делегацията на руския президент Владимир Путин пристигна в Аляска за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, на която бе обсъден мира в Украйна. При пристигането на руския лидер в Аляска, стратегически бомбардировач B-2 Spirit на американските военновъздушни сили прелетя над двамата лидери, демонстрирайки сила, считана за изключително необичайна за подобно събитие.

Разполагането на изтребители за ескортиране на самолетите на гостуващите световни лидери е обичайна дипломатическа практика от ранните години на Студената война, както и разполагането на военни кораби, като разрушители, за посрещане на лидери, пътуващи по море.

Бомбардировачите обаче имат слабо присъствие в дипломатическата сигнализация и вместо това постоянно се разчита на тях да отправят заплахи. По-специално B-2, който наскоро извърши удари срещу близкия стратегически партньор на Русия Иран през юни, а преди това беше използван за удар по китайското посолство в друга руска стратегическа страна партньор, Югославия, отдавна се смята за ключов инструмент за сплашване.

Полетът на B-2 над Аляска идва след заплахата на американския сенатор Линдзи Греъм, близък съюзник на президента Тръмп, която категорично намекна, че ако Русия не направи отстъпки по отношение на войната в Украйна, може да бъде подложена на атаки, подобни на тези срещу Иран.

Способността на бомбардировачите да нанасят удари по цели по целия свят с малко или никакво предупреждение от бази на американския континент, като същевременно използват своите усъвършенствани стелт възможности, за да избегнат възможността да бъдат открити от радари, им осигурява уникална ударна способност.

B-2 е разработен специално, за да може да действа дълбоко в съветското въздушно пространство през последните години на Студената война. А модернизацията му, за да може да изстрелва крилати ракети JASSM, което му позволява да поразява цели от по-безопасни разстояния, допълнително увеличи жизнеспособността на използването му за поразяване на цели в Русия.

Предишна оценка на Military Watch отбеляза, че въпреки че B-2 вероятно ще бъдат уязвими, ако действат в добре защитено руско въздушно пространство, те биха били повече от способни да поразяват по-отдалечени високоценни цели, като например нефтени инсталации в арктическите и тихоокеанските територии на Русия, които са много по-слабо защитени.

Тъй като самолетът е базиран във военновъздушната база Уайтман в Мисури и рядко се разполага в Аляска, присъствието на един от бомбардировачите е малко вероятно да е било случайно. Прелитането на B-2 толкова скоро след отправените заплахи срещу Русия и по-малко от два месеца след като самолетът е изпълнил изключително важна бойна мисия срещу Иран, изглежда е имало за цел да изпрати силно послание за сила към руското ръководство.